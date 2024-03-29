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延續傳統美味技藝 汐止江北里志工手做草仔粿

觀天下／ 記者李嘉文／汐止報導
汐止區江北里長為了延續傳統不中斷，集合里內志工媽媽們，從一大早就到活動中心製作草仔粿。圖／觀天下有線電視提供
汐止區江北里長為了延續傳統不中斷，集合里內志工媽媽們，從一大早就到活動中心製作草仔粿。圖／觀天下有線電視提供

清明節要到了，汐止區江北里長為了延續傳統不中斷，今(29)日就集合里內志工媽媽們，從一大早就到活動中心製作草仔粿，因為製作手續繁複，非常需要時間，也需要很多人一起做，志工們就分工合作，一起製作出美味的草仔粿。

看起來簡單的草仔粿，做起來可不容易，為了讓這些傳統技藝能夠傳承下去不中斷，里長不怕麻煩，集合志工們一起用傳統手藝製作最道地的草仔粿，還用上60年歷史的蒸籠，就是希望傳統技藝不會斷層，能繼續傳承下去，志工也表示，這種活動應該多舉辦，讓古老的傳統繼續下去。

江北里長謝祚敏表示，因為清明節快到了，做草仔粿是屬於上一輩的長輩知道，中間也斷層了，我們很感恩長輩傳承下來留給我們的這些寶貴的知識，製作草仔粿要斤斤計較，因為皮和料等等的比例很重要，皮和料都要經過多重手續製作，然後再經過時間和火侯的掌控，才能讓草仔粿平均蒸熟，真的不容易，今天就是繼續薪火相傳，讓傳承不會斷層。

汐止 清明節 長輩

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