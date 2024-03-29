延續傳統美味技藝 汐止江北里志工手做草仔粿
清明節要到了，汐止區江北里長為了延續傳統不中斷，今(29)日就集合里內志工媽媽們，從一大早就到活動中心製作草仔粿，因為製作手續繁複，非常需要時間，也需要很多人一起做，志工們就分工合作，一起製作出美味的草仔粿。
看起來簡單的草仔粿，做起來可不容易，為了讓這些傳統技藝能夠傳承下去不中斷，里長不怕麻煩，集合志工們一起用傳統手藝製作最道地的草仔粿，還用上60年歷史的蒸籠，就是希望傳統技藝不會斷層，能繼續傳承下去，志工也表示，這種活動應該多舉辦，讓古老的傳統繼續下去。
江北里長謝祚敏表示，因為清明節快到了，做草仔粿是屬於上一輩的長輩知道，中間也斷層了，我們很感恩長輩傳承下來留給我們的這些寶貴的知識，製作草仔粿要斤斤計較，因為皮和料等等的比例很重要，皮和料都要經過多重手續製作，然後再經過時間和火侯的掌控，才能讓草仔粿平均蒸熟，真的不容易，今天就是繼續薪火相傳，讓傳承不會斷層。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言