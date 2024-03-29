預期清明掃墓車流增 蘆洲交通疏導措施看這裡

今年清明節連續假期將於下周四（4月5日）開始，預期各處公墓園區出現祭祖車潮，新北市蘆洲警方針對八里、五股公墓周邊道路，分別從明天開始規劃交通疏導措施，希望能紓解交通壅塞情形。

蘆洲警方表示，下周四（4月5日）是清明節連續假期首日，為因應轄內八里、五股兩地公墓墓園周邊交通壅塞狀況，警方從明天3月30日開始至4月7日連續假期結束，規劃實施交通疏導措施。

包括五股公墓區周邊孝義路、聯外道路龍米路、成泰路，管制汽車從孝義路上山，天乙路下山，沿線單向通行。另外，八里公墓區管制汽車（不管制機車）由龍米路二段147巷口上山，龍米路二段159巷口下山。

蘆洲分局呼籲，建議民眾儘量提早出門掃墓，假日欲前往淡水出遊者，可改行重陽大橋轉洲美快速道路接大度路，以避開龍米路段及關渡大橋等易壅塞路段，另可多加利用警察廣播電臺，收聽最新路況消息。

此外，高速公路局規劃4月4日上午5時至12時於國道1號五股交流道南向入口實施高乘載管制，提醒民眾提前規劃出遊行程，如車輛乘載不足3人，建議改道行駛臺64線接臺61線南下，或是避開管制時段，請用路人行經周邊路段，保持安全行車距離及路口淨空，如遇有臨時性交通壅塞，警方將立即到場疏處，以維護交通順暢。

蘆洲警方提醒，清明連假期間掃墓，民眾可多利用以下區公所免費接駁車：

一、蘆洲區：蘆洲區公所→三民路→成蘆橋→成泰路→孝義路→孝義路68號（正泰砂石場）→孝恩納骨塔→天乙路→成蘆橋→三民路→蘆洲區公所 3月30日、3月31日、4月4日；發車時間上午7時至中午11時30分（最後發車時間）。 二、五股區：成泰路→孝義路→天乙路（沿線隨招隨停，成泰路依公車站搭乘） 三、八里區：渡船頭公有停車場→八里慈恩納骨塔（約30分鐘1班或坐滿5人即發車）

預期清明節連續假期，各處公墓恐現大量車潮，蘆洲警方提早規劃交通疏導措施，以舒緩屆時恐現車流壅塞。記者曾伯愷／翻攝

預期清明節連續假期，各處公墓恐現大量車潮，蘆洲警方提早規劃交通疏導措施，以舒緩屆時恐現車流壅塞。記者曾伯愷／翻攝

預期清明節連續假期，各處公墓恐現大量車潮，蘆洲警方提早規劃交通疏導措施，以舒緩屆時恐現車流壅塞。記者曾伯愷／翻攝