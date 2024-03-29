剴剴案未澆息熱情 台南社工：社會需要手電筒照亮角落

台南市社會局今天首度舉辦社工大會師，公私單位網絡300名社工師齊聚，市長黃偉哲出席表揚34名績優督導及社工，針對剴剴案兒盟社工遭上手銬引發社會關注，黃偉哲表示，會從待遇和尊重一起來做，讓社工有責任感和榮譽感，願意留在職場上一起努力；有服務不到1年的年輕社工說，看到社工被上手銬衝擊很大，但沒有打退堂鼓，因社工就像手電筒可照亮黑暗角落，「社會不能沒有社工」。

因應最近安置兒少剴剴疑被保母虐死的不幸事件，台南市社會局全面提供居家保母訪視員配帶「工作紀錄器」（密錄器），因常會遇到個案不配合或是出爾反爾，有了密錄器後個案會比較配合；另今年起也免費提供居家托育人員申請監視設備，採鼓勵性質，目前已有11位保母提出申請，8處完成安裝，以強化收托環境的安全，保母考量是在居家環境裝設，目前是以鼓勵性質只要保母提出申請，就免費安裝，由廠商影像保留30天，以備未來必要之需。

市長黃偉哲表示，市府特別選在社工日前夕舉辦活動感謝社工辛苦付出，讓市民朋友碰到困難時，能夠堅強勇敢走下去。近年政府在社福2.0與長照2.0的推動下，已提高社工師待遇，但對於社工師的尊重，現在仍正在努力，希望能給社工師更多尊重，讓社工師願意留在岡位上，協助維持社會正常運作。

黃偉哲強調，市府未來將從待遇跟尊重兩方面雙管齊下，讓社工師覺得從事這工作有責任感跟榮譽感，能安心工作。另外在提高待遇方面，市府也將從充實人力、安排完整勤務時間以增加休息機會等方面持續努力。

涂姓社工師服務1年多，她表示，社工很辛苦但是很有價值，社會上也一定要有社工，因還是有黑暗角落需要社工服務；邱姓社工畢業後投入職場約半年，她說，社工就像拿手電筒的人，可以照亮社會角落，針對工作的想法就是「做好自己應該做的事」。