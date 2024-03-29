捷運萬大線二期 土城地下段動工

捷運新北萬大樹林線二期土城地下段昨動土，新北市長侯友宜出席典禮表示，萬大樹林線在新北有3個區段標，與板南線、桃園棕線、中和新蘆線等銜接，二期土城地下段預定2031年完工，屆時樹林到北市通勤可縮短半小時。此外，淡海輕軌第二期改行河岸方案，修正計畫歷時3年半、經8次提報修正，終於在昨天獲交通部審查通過。

北市副市長林奕華昨也出席動土典禮，她說，萬大樹林線一期預計2027年完工，二期完工後將帶給北市中正、萬華，新北中永和、土樹新莊地區民眾便捷交通網絡，這是雙北未來10年內重大工程，對雙北市民帶來更便捷的綠色運輸。

新北捷運局表示，萬大樹林線分為兩期工程施工，一期中正紀念堂LG01站到中和LG08A站正在施工，二期工程分三個區段標，昨開工為土城LG09至LG10站，土城LG11站至LG13站尚未招標，樹林LG14站至新莊LG21站前年11月已開工。

新北議員江怡臻、卓冠廷都表示，土城LG09至LG10站動工讓萬大樹林線有重大進展，至於土城LG11站至LG13站因缺工缺料及原物料價格上漲等因素至今尚未招標，盼相關單位調整招標金額，讓廠商有意願盡速投標，避免影響通車時間。

另，淡海輕軌藍海線第一期已於2020年11月通車，第二期計畫原規畫行經淡水老街，經徵詢地方民意後調整移至河岸，路線起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭，銜接第一期路網。

新北捷運局長李政安說，淡海輕軌第2期新增6座車站，為加速推動，除已完成基本設計，且同步辦理環境影響差異分析及都市計畫變更，環境影響差異分析報告去年3月獲環境部通過，都計變更已獲新北都委會審議通過，接續提報內政部審議，行政院若能盡速核定，可在核定後5年完工。