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整治淡水河垃圾 基北北桃跨縣市合作
淡水河流域廣大，基北北桃環保交流合作平台分析，河岸垃圾熱點集中關渡大橋、蘆洲、社子島，顯示必須跨縣市合作，才能有效整治。新北市環保局長程大維表示，今年規畫推動「為淡水河發聲」計畫，四市集結跨區水環境巡守隊，結合民間與學術力量，共同調查淡水河系汙染物分布樣態，徹底解決淡水河系川廢問題。
基北北桃環保交流合作平台前天舉行工作會議，聚焦河川廢棄物調查、新型態城市環境汙染與稽查兩議題。
新北環保局說，新北近年全力整治淡水河，淡水河嚴重汙染長度比率由2020年6%降至2023年的2.1%，RPI降至2.4已大幅改善，呈輕度汙染程度，會持續精進。
環保局說，2023年荒野保護協會針對淡水河系川廢調查成果，河岸垃圾總袋數2萬4318袋，熱點河段集中關渡大橋、蘆洲、社子島右側，主要為塑膠瓶罐、塑膠袋飲料杯等免洗餐具。
環保局表示，淡水河系包含基隆河、新店溪、大漢溪與淡水河，與四市緊密連結，海洋減塑及河川廢棄物議題不分境域，新北市邀集四市水環境巡守隊共同參與，每年定期執行海洋及河川廢棄物調查作業，對轄內主要河川或支流排水範圍彙整熱點資訊，以優化河川主管機關制定應變與治理機制，減少陸地上垃圾進入海洋。
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