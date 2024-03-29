侯蘆洲行動治理 聚焦南北側開發進度

新北市長侯友宜昨到蘆洲辦行動治理座談會，會中聚焦蘆洲南北側區段徵收，侯強調已向內政部長林右昌拜託，中央、地方已達成加速審議共識，至於里長提到徵收範圍內廠房與民宅權益，市府也已成立輔導團專案處理。昨民眾黨立委黃國昌也現身會場，強調「新北是我的責任區」，引發布局2026聯想。

侯致詞指出，蘆洲與台北市相近，為創造雙北共榮生活圈，蘆洲南、北側區段徵收開發勢在必行，日前再度拜託內政部林右昌部長，盼能加速審議，市府也會全力推動。至於其他議題如危老都更、軌道建設、開闢公園綠地、電線桿下地等工程，市府都將加速進行，以滿足市民需求、解決問題。

民和里長李進誠指出，蘆洲南北側徵收案涉及民眾與許多中小企業權益，市府應盡早向民眾提具體時程規畫，及輔導搬遷計畫。

經發局表示，已成立工廠搬遷輔導團，採專人專責輔導，供蘆洲南北側農業區諮詢，並辦理搬遷輔導說明會及用地媒合會，提供銀行整合單一窗口及專案優惠利率、未登記工廠搬遷租金補助、土地廠房媒合等搬遷輔導措施。

蘆洲容積率因公設比僅2.1%，導致住宅區基準容積僅200%，與一路之隔的三重區300%差很大，導致都市更新誘因不足，推動困難。侯強調，都更是大家心中的痛，如果蘆洲南北側順利通過審議，就能提高蘆洲公設比率，容積率也能檢討改變。

會議中也針對休憩空間討論，有里長建議徵收兒四公園做遊憩地；永安南路與中山高涵洞旁空地的綠家園工程，公所已於今年取得高速公路局無償使用契約及國產署同意維管契約，正與相關單位討論設計方案，後續由民政局支應綠美化經費。

黃國昌繼板橋場行動治理，昨又現身蘆洲場，他強調，新北是主席柯文哲交給他的責任區，參加行動治理活動可以更快了解地方需求，有先致電侯市長取得同意；被問到是否在為2026布局，他直呼「想太多」，還說「新北是我的責任區，就是我的工作」。