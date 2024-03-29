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擁抱年輕人 黨團安排社群課
2024國民黨有許多青年立委進軍國會，戰鬥力不弱，整個黨卻被認為與年輕人距離太遠。國民黨新北市議會黨團日前安排社群課，要強化空戰能量及團隊默契，同時改造青年組織系統。國民黨新北市青工總會長吳禹辰說，呼應中央黨部組織精簡，將新北從29區畫為4大區辦活動，集中資源後凝聚效果更好。
新北藍營有6位區域立委，另有多位具備新北淵源的不分區立委，新北隊在國會有一定能量，卻被認為得不到年輕世代青睞，雖然有青年組織，但年輕世代出任重要幕僚比重，仍起其他政黨少很多。一名黨工表示，從組織面來看，歷經疫情、數位世代及民意變化，現在青年組織經營愈來愈困難，像新北一些偏鄉地區活動就面臨此情況，有時甚至找不到區青工會長人選。
為扭轉開拓青年票困境，國民黨議會黨團日前辦網路媒體社群系列課程，有27位黨籍議員辦公室報名參與，除議員親自來聽課，不少青年小編也參與。黨團書記長陳偉杰表示，讓國民黨擁抱社群和年輕人打成一片是當務之急，希望藉課程協助黨籍議員多與青年選民互動，之後還有直播、攝影課等。
除地方議會外，國會也要培育新血輪，立委廖先翔認為，在立院當幕僚或法案助理都是很好歷練，目前許多委員辦公室還有職缺，黨中央應該建立人才庫，鼓勵志同道合青年投入公共事務；各級黨部若想要好好經營青年，就要把活動放手給青年主導，讓黨更接近青年。
地方青年組織經營上，吳禹辰分享，他近期上任後配合黨中央組織精簡政策，將過去29區分配為東西南北四大區，29區青工會雖然還存在，但大家會依照分區一起辦活動，集中資源及人力後，活動更熱絡，凝聚及吸引效果更好。
陳偉杰曾任新北青工總會長，他主張各區黨部及青工會要加強聯繫，主動找出40歲以下黨員發邀請函或召集令，增加互動團結力量大。
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