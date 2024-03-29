藍新北29區黨部主委改選 下周派任

國民黨新北29區黨部主委正進行改選，各區情況不一，有些區是連任，有的區要競爭甚至爆發資格爭議，有偏鄉則是乏人問津。黨務人士說，區黨部主委角色吃力不討好，要出錢出力，明年可能改選黨主席，區黨部主委被視為主席、黨代表選舉前哨戰，掌握黨機器，若要操盤黨員投票組織戰，便能站在有利位置。

新北市區黨部主委改選日前爆發爭議，市議員呂家愷欲參選樹林區黨部主委，卻被告知因黨籍不在樹林區不具備資格。呂一度氣憤表示，早將黨籍遷到樹林區，不知為何被偷遷到鶯歌區。

新北市黨部昨開會討論，對呂家愷能否參選樹林區黨部主委做資格審查，該區有2名主委參選人，東昇里長詹麒叡有提出退選聲明書，呂則被認定資格不符。

詹表示，他願意退選，其餘交由市黨部處理。呂家愷表示，沒被通知黨部要開會，尊重黨部內部決議，不願再追究，期盼市黨部能「開大門、走大路」，團結一切力量才是黨員期待。

黃志雄回應，呂家愷資格不符一案，一切就是照制度處理；目前29區黨部主委改選照進度走，除樹林區外，三峽區黨部將投票決定人選，幾個偏鄉雖然找人過程較困難，最後還是有找到人願意承擔，29區各黨部主委預計下周會派任。

黨務人士指出，國民黨在新北黨員全盛時期有10多萬人，近期下降到9萬左右，區黨部主委是前線重要幹部，平時要協助籌措區黨部建物租金，若婦女會、婦工會、青工會等單位要辦活動，常要自掏腰包，本身也沒薪水，等於是當志工。

不過，明年可能5月20日改選黨主席，區黨部主委被視為主席、黨代表選舉前哨戰，手中握有黨機器及組織力量，在選舉時期仍有一定影響力及籌碼。