汐止保長里手工全天然草仔粿 清明節量爆單

汐止區保長里發展草仔粿產業，講求手工全天然，不但用里內種的艾草，內餡也都是志工媽媽們花時間去煮去炒，清明節就要到了，光是這兩個禮拜就已經賣了2000顆的草仔棵，尤其下星期量更多，所以，這陣子志工媽媽們每天都努力加工，就怕來不及交貨，而賣草仔粿的收入，他們也將用來做愛心，包括接下來的兒童節活動小朋友的點心費，所以，志工都做的很開心。

保長里長賴宗福表示，發展草仔粿產業這幾年來，成效越來越好，用一顆草仔粿帶動社區的特色，把新舊社區融合在一起，今年怎麼讓這一顆草仔粿獲得新北市政府金卓越社區優等獎，主要都是靠里民還有熱心志工媽媽們大家一起努力。而且保長里的草仔粿很不一樣，坊間都是用鼠麴草，而保長里不一樣，因為里內婦女及兒童比較多，而艾草有暖身補胃的效果，所以，保長里的草仔粿都是用艾草，榨成汁來做成草仔粿，從種艾草、拔艾草到洗、煮，還有餡料紅豆、菜脯米、綠豆，都是手工純天然，然後，再由志工媽媽們包出草仔粿，再給社區居民購買享用。

汐止區保長里發展草仔粿產業，轉眼第四年，一群志工很熱心，付出勞力，尤其清明節前夕，訂單一筆接一筆，大家每天都忙著揉麵糰、炒餡料，手作草仔粿，3顆賣一百元，很受歡迎，而社區也將所得用來做愛心，營收全數捐給保長里「銀髮共餐加菜金」、「兒童節活動小朋友點心費」使用。

賴宗福說，接近清明節訂單很多，志工媽媽們每天都會來做草仔粿，像是今天下午三點鐘，熱騰騰的草仔粿都陸陸續續出爐了，志工們會做冷卻再做包裝，等下午五、六點，年輕人下班回來就會來做領取，下星期就是清明節了，大概從3月初就開始有人預訂，也有很多人在社區群組下單，到現在社區每天的預訂量大概是2、3百顆，但這還不是最大量，下禮拜清明連假，一天都有5、6百顆左右，志工也都準備好了，歡迎大家想吃草仔粿，都來保長里。