守護社區安全 瑞芳企業回饋鄉里贊助監視器

回饋鄉里，企業常會贊助弱勢團體，在瑞芳區就有在地企業的川方企業首度捐贈監視器經費，要將傑魚里及上天里打造成治安無死角的安全社區網絡，希望藉此輔助治安交通也敦親睦鄰，今（28）日進行捐贈儀式，包括里長，瑞芳警分局長都到場參加，對於里內有新增監視器，並有企業長期支持後續維管經費，都大表贊同。

不管是大馬路上還是巷弄間的監視器，在維護治安上都扮演著功不可沒的角色，在監視器下不管是治安還是交通都無所遁形，社區有這麼多監視器，都是由在地企業所捐贈的，企業展現敦親睦鄰，用地方上最實際的需求來回饋社會，獲得好評。

寶春慈善基金會執行長陳婷婷表示，因為我們企業本身也是在瑞芳工業區的在地企業，一向都是秉持著回饋社會的精神，所以透過在地里長周清標的促成，讓川方企業贊助社區監視器12支，健全傑魚里和上天里的社區安全網絡，共同守護社區生活安全。

里長也紛紛表示，現在公部門要新申裝監視器真的不容易，里長都要自掏腰包來申裝，這次有川方企業及寶春慈善基金會的贊助，來補足社區角落的監視器需求，真的很感謝。