停車位一位難求 汐止運動場評估建地下停車場

汐止區新台五路靠近汐止區公所一帶，社區大樓林立，雖然，週邊有三座公有停車場，不過，一直以來都滿租，後補都要到100多號，汽車停車位一位難求，讓地方很困擾，所以，昨(27)日立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，希望在接下來進行運動場整體改善的同時，也能將地下設置停車場一併考量。

復興里長蕭素真說，汐止停車位一位難求，有設置停車場的需求，尤其未來在附近也要設捷運站，但是目前很多舊社區都沒有停車場，包括週邊的復興里、自強里、新昌里、秀峰里、秀山里，很多車主因為找不到停車位，只能往山上停，再騎機車往返，也很辛苦，尤其晚上下班回來很累了，為了停車沒位置奔波，所以，也將里民的需求跟立委廖先翔反應，希望在運動場編經費大整理時，也能夠一併評估設置地下停車場。

立法委員廖先翔表示，運動場大概在8年前有做整體的整修，但是也過了好幾年，目前跑道都補丁修修補補，包括中間草皮也都有排水問題，所以，公所規劃了一個大概7000萬的經費申請補助，包括跑道整體汰換、中間施作人工草皮，排水的部分一併改善，還有看台，會做一個比較整體性的規劃，案子已經送到體育署了，會極力在體育署協助汐止區公所爭取預算的補助。政府的規劃一定要有整體性，既然地面上有要做相關工程，那在附近長期以來都有停車問題，所以，希望在做地上工程之前是不是能先評估一下能夠一併施作地下停車場

廖先翔強調，因為，附近包括汐止區公所、智興立體停車場、國民運動中心的月票長期以來都是滿租的情況，排隊大概都候補到100多位，還有未來汐東捷運站的SB15汐止區公所站也會設在這邊，週邊一些設有私有停車場的區域，未來也都會做一些整體規劃開發，沒有辦法做停車場的使用，所以，希望未雨綢繆，希望新北市政府能夠一併評估停車需求，會勘後請新北市政府交通局在一個月內提出運動場設置地下停車場的可行性需求，如果有需求盡速跟交通部做併案申請補助，跟地面上的運動場做搭配，不然地面上運動場做下去之後，可能未來八年十年就沒機會再去做開挖了，希望相關的政府工程都能做整體性的評估。