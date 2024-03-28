賞花休憩新亮點 淡水北投子賞櫻花平台啟用

淡水區北投子溪步道的櫻花盛開美景，而就在步道旁鄰近新市一路三段156巷，淡水區公所打造一處北投子賞櫻平台，將原本的大石堆及雜草進行整理，並且將橋樑整修，增設座椅及體健設施，讓這一塊小小公園成為未來賞櫻的新景點。

北投里長張麗卿說，這裡原本只是一堆植栽加上有許多的大小石塊，讓民眾難以休閒散步，而這次在市議員陳偉杰的協助爭取之下，將這一塊綠帶進行美化工程，並且一旁橫跨北投子溪的橋樑也整修，讓這裡成為一處小公園。

新北市議員陳偉杰也表示，透過重新整修規劃人行步道使其平整、全新打造健體設施可供民眾安心活動筋骨及增加照明設備，以提升安全，雖然現在櫻花季已過，但在平台座椅旁，就有一棵盛開的流蘇，搭配平台設施，也是居民休息好去處。

淡水區長巫宗仁表示，北投子溪畔步道約 9 百多公尺的範圍，種植上百棵的櫻花樹，在陳議員偉杰、北投里里長及淡水區公所努力下，除了對環境植栽進行簡化及美化外，增設不同類型的體健設施與休憩座椅，座椅面向櫻花盛開處，而完整步道與設施打市區街角中的美麗景點，讓民眾感受淡水不一樣的美。