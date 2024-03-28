淡海輕軌二期改走河岸路線 交通部審核通過

淡海輕軌第二期改行河岸方案，修正計畫歷時3年半8次提報修正，終於在今天獲交通部審查通過，新北捷運局表示，盼後續送行政院審議能更順遂並盡速核定，讓淡海輕軌藍海線第二期能順利興建，預計行政院核定後5年完工。

淡海輕軌藍海線二期計畫原規畫行經淡水老街，在經徵詢地方民意後調整移至河岸，並於2020年10月30日第一次提報修正計畫，路線起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭，銜接第一期路網。

李政安說，淡海輕軌第二期營運長度6.6公里，新增6座車站，新北市為加速推動，除已完成基本設計，且同步辦理環境影響差異分析及都市計畫變更作業；環境影響差異分析報告在2023年3月獲環境部同意通過；都市計畫變更已經過新北市都市計畫委員會審議通過，接續提報內政部審議。

李政安說，淡海輕軌第二期路網為淡水整體路網最後一塊拼圖，銜接捷運淡水線及已通車的輕軌淡水漁人碼頭站，除了通勤功能，更串接沿線觀光景點，並透過輕軌路網連結新舊市區，讓新社區V11崁頂站周邊的居民可透過淡海輕軌一二期銜接，能便利抵達V21捷運淡水站，均衡市鎮發展，紓解淡水市區交通壅塞現象，並提高淡水觀光遊憩品質。

未來八里輕軌也將與淡海輕軌第二期路段銜接，可由捷運淡水站轉乘V21站前往八里地區，新北市捷運局盼行政院盡速核定淡海輕軌二期修正計畫及續審八里輕軌可行性研究，以完善淡海輕軌整體路網，以及未來串連至八里地區重要廊帶。