蘆洲南北側區段徵收箭在弦上 市府成立工廠搬遷輔導團

新北市長侯友宜今天到蘆洲舉行行動治理座談會，各界關注蘆洲南北側區段徵收案，侯友宜除強調已向內政部長林右昌拜託加速審議，中央地方也有共識，在地里長也提到徵收範圍內有許多廠房與住宅，須盡早提出輔導方案，經發局表示，已工廠搬遷輔導團，採專人專責輔導，協助用地媒合會與提供專案優惠利率等，加速案件，盡早提升蘆洲區居住環境。

侯友宜今天會中致詞指出，蘆洲與台北市相近，為創造雙北共榮生活圈，蘆洲南、北側區段徵收開發勢在必行，日前已再拜託內政部林右昌部長，能夠加速審議，市府也會全力來推動。至於其他如危老都更、軌道建設、開闢公園綠地、電線桿下地等工程，市府都要加速來進行，以滿足市民需求、解決問題。

在地民和里長李進誠在會中指出，蘆洲南北側徵收案，涉及民眾與許多中小企業權益，市府應該盡早向民眾提出具體時程規畫，還有輔導搬遷的相關計畫。

經發局表示，已成立工廠搬遷輔導團，採專人專責輔導，建立官方群組供蘆洲南北側農業區諮詢，並辦理搬遷輔導說明會及用地媒合會，提供銀行整合單一窗口及專案優惠利率、未登記工廠搬遷租金補助、土地廠房媒合等搬遷輔導配套措施。市府會持續跟中央溝通，爭取核定，期望儘速提升蘆洲區居住環境。

蘆洲容積率因為過去公設比僅2.1％，導致住宅區基準容積僅200％，與一路之隔的三重300％差很大，導致都市更新誘因不足，推動困難。

侯友宜強調，蘆洲這塊地理位置真的好，但因為容積率問題，都更是大家心裡的痛，如果蘆洲南北側順利通過審議，就能夠提高蘆洲公設比例，容積率也能夠檢討改變。

新北市城鄉局表示，經市長當面向林部長溝通，目前已與內政部有初步共識，後續就區段徵收公益性內容補充，續辦審議作業，而開發進度，地政局也指出，都市計畫審定後，將接續辦理區段徵收前置作業，預計都計審定後1年可公告徵收。

會議中也針對休憩空間討論，有里長建議徵收兒四公園做遊憩地，城鄉局表示，該地已納入蘆洲公設專通辦理，尚未開闢的部分將配合現況使用並透過公辦市地重畫檢討開闢為兒童遊樂場及廣兼道，目前於內政部小組審議中。而永安南路與中山高涵洞旁空地的綠家園工程，公所已於今年取得高速公路局無償使用契約及國產署同意維管契約，正與相關單位討論設計方案，後續由城鄉局支應綠美化施作經費。

民政局長林耀長表示，自2019年辦理行動治理座談會以來，蘆洲區各里長反映市政、區政案件共計73案，其中64案已改善完成，完成率達88%。市府團隊將與里長和區公所通力合作，持續優化基層建設。