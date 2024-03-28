「春遊三鶯」鶯歌陶博館免費參觀 花伴梅酒直送新北風味
「2024春遊三鶯」將在3月29日起於鶯歌陶博館登場，推出以春天繁花盛開意象規劃的「甕藏春梅」醃脆梅DIY、「春日甜食」梅醬餅乾教室等限定手作體驗，陶博館並推出鶯歌燒文創新品花伴梅酒，搭配兼顧美感與實用梅甕，揉合春日浪漫風情與優雅氣息。
陶博館長張啟文表示，三鶯地區藝術文化資源豐沛，陶博館攜手在地伙伴公私協力共創文化經濟。「2024春遊三鶯」3月29日至4月7日活動期間，陶博館推出精心策劃文創市集、手作趣味體驗及文化遊程，具巧思創意且極有生活品味的陶瓷文創商品同時上市。
花伴梅酒由陶博館、新北市三峽區農會、石碇藝坊、合力酒廠及立享陶瓷跨域合作，霧金蓋搭配兩款可愛彩釉瓶身，青藍釉瓶春時款，蘊藏三峽在地碧螺春綠茶清香甘韻；粉紅釉瓶綻紅款，巧搭東方美人茶、桂花氣息，茶香花香韻致幽雅，結合微酸的梅子製酒，成為茶酒相遇的浪漫風味。
「2024春遊三鶯」即日起已開放預約報名「甕藏春梅」醃脆梅DIY、「春日甜食」，本週末3月30日、31日即將在陶瓷藝術園區匯聚40間質感風格品牌推出「文創市集」，各式生活手作，陶瓷、皮革、植物染、金工、香皂等等，以及特色甜點美食、咖啡飲品，共創感十足的市集。
兩天活動中，3月30日魔術師偉德帶來酷炫魔幻秀，3月31日爵士人樂團以富魯格號及電吉他交織慵懶爵士樂，有興趣的民眾可上「春遊三鶯」官方網站查詢。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言