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「春遊三鶯」鶯歌陶博館免費參觀 花伴梅酒直送新北風味

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「甕藏春梅」體驗醃脆梅DIY樂趣，還能帶回限定款的花伴梅甕。記者李定宇／攝影
「甕藏春梅」體驗醃脆梅DIY樂趣，還能帶回限定款的花伴梅甕。記者李定宇／攝影

「2024春遊三鶯」將在3月29日起於鶯歌陶博館登場，推出以春天繁花盛開意象規劃的「甕藏春梅」醃脆梅DIY、「春日甜食」梅醬餅乾教室等限定手作體驗，陶博館並推出鶯歌燒文創新品花伴梅酒，搭配兼顧美感與實用梅甕，揉合春日浪漫風情與優雅氣息。

陶博館長張啟文表示，三鶯地區藝術文化資源豐沛，陶博館攜手在地伙伴公私協力共創文化經濟。「2024春遊三鶯」3月29日至4月7日活動期間，陶博館推出精心策劃文創市集、手作趣味體驗及文化遊程，具巧思創意且極有生活品味的陶瓷文創商品同時上市。

花伴梅酒由陶博館、新北市三峽區農會、石碇藝坊、合力酒廠及立享陶瓷跨域合作，霧金蓋搭配兩款可愛彩釉瓶身，青藍釉瓶春時款，蘊藏三峽在地碧螺春綠茶清香甘韻；粉紅釉瓶綻紅款，巧搭東方美人茶、桂花氣息，茶香花香韻致幽雅，結合微酸的梅子製酒，成為茶酒相遇的浪漫風味。

「2024春遊三鶯」即日起已開放預約報名「甕藏春梅」醃脆梅DIY、「春日甜食」，本週末3月30日、31日即將在陶瓷藝術園區匯聚40間質感風格品牌推出「文創市集」，各式生活手作，陶瓷、皮革、植物染、金工、香皂等等，以及特色甜點美食、咖啡飲品，共創感十足的市集。

兩天活動中，3月30日魔術師偉德帶來酷炫魔幻秀，3月31日爵士人樂團以富魯格號及電吉他交織慵懶爵士樂，有興趣的民眾可上「春遊三鶯」官方網站查詢。

「花伴梅酒」巧搭在地碧螺春綠、東方美人茶及桂花，成為茶酒相遇的浪漫風味。記者李定宇／攝影
「花伴梅酒」巧搭在地碧螺春綠、東方美人茶及桂花，成為茶酒相遇的浪漫風味。記者李定宇／攝影

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DIY 三鶯線 文創 陶藝

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