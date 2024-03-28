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新店陽光園區流蘇雪花開 感受浪漫四月雪及水陸空樂園
正值春日百花綻放時節，位於新北新店的陽光運動園區內，流蘇樹枝頭已經陸續冒出小白花，遠望如白雪覆在嫩綠色枝葉上的4月雪盛景。新北高灘處表示，現在正值流蘇開花期，園區內除能感受「四月雪」風情，還有熱門的共融遊戲場，適合親子出遊賞花休憩。
高灘處指出，流蘇花每年約在3月至4月綻放，因花色潔白似雪並成簇生長，如同白雪覆蓋在樹頭上，因此又有「四月雪」的美名；流蘇為台灣原生種低海拔落葉性植物，細長花冠深裂向上綻放，宛如古時仕女服飾之流蘇，因而得名。
高灘處說明，近年流蘇樹植株生長良好，陽光運動園區兒童遊戲場及自行車道旁綠地皆能欣賞到流蘇，花季時更能看到「換上皎白衣裝」，蘇樹枝幹堅實而耐風，喜歡通風而溫暖多濕的環境，花瓣隨風飄揚，讓河濱恰如作畫般流溢了一地雪白，駐足於樹下時還能聞到淡雅幽香。
高灘處長張修銘表示，陽光運動園區遊憩設施豐富，雪白流蘇花旁即是新店熱門的共融兒童遊戲場，具特色的共融遊具配合園區地形起伏，打造出獨一無二的遊戲區，不論親子一同探索園區豐富休憩設施，或是坐在流蘇樹下野餐乘涼，都能盡情放鬆休憩。
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