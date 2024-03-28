整治淡水河垃圾問題 基北北桃跨縣市解決

基北北桃環保交流合作平台持續進行，昨會議聚焦河川廢棄物調查、新型態城市環境汙染與稽查兩大議題，其中淡水河系垃圾熱點，集中關渡大橋、蘆洲、社子島，顯示必須跨境合作，才能有效整治。新北市環保局長程大維表示，今年規畫推動「為淡水河發聲」計畫，四市集結跨區水環境巡守隊，結合民間與學術力量，共同調查淡水河系汙染物分布樣態，透過資源分享與跨機關協調，優化河川治理策略，解決淡水河系川廢問題。

新北市環保局表示，2023年荒野保護協會淡水河系川廢調查成果，包括河岸垃圾總袋數24318袋，熱點河段集中關渡大橋、蘆洲、社子島右側，主要為塑膠瓶罐、塑膠袋飲料杯等免洗餐具。

環保局表示，淡水河系包含基隆河、新店溪、大漢溪與淡水河，與四市緊密連結，而海洋減塑及河川廢棄物議題一直以來不分境域，新北市邀集四市水環境巡守隊共同參與，每年定期執行海洋及河川廢棄物調查作業，對轄內主要河川或支流排水範圍彙整熱點資訊，以優化河川主管機關制定應變與治理機制，減少陸地上的垃圾進入海洋。

四市環保局也達成共識，將集結跨區水環境巡守隊共同調查河川汙染物分布樣態，各方先以觀察員方式加入，預計於4-6月針對淡水河主要支流排水調查。

環保局也分享日前新莊區塔寮坑溪汙染爲案例，向各縣市分享新北稽查與成功偵破經驗，去年2月，新莊居民反映塔寮坑溪沿岸產生廢塑膠異味，新北環境稽查重案組全面追查汙染源，透過警方與監理單位協力、車牌辨識科技共享，發現嫌犯利用民宅掩護，將廢油混合物從汙水下水道倒入 ，影響塔寮坑溪下游。

環保局說，環保單位可透過GPS資料比對車輛軌跡，主動掌握水肥車輛是否登載確實，即可主動發現無許可車輛可能不法行為，並以監理站源頭控管，在申領牌照即銜接許可列管，可有效提升末端稽查執行效率。

程大維補充，環保交流平台成立已滿1年，四市環保局以廢棄物去化及處理、海洋汙染改善、河川流域汙染管制、環境維護及稽查等六大面向合作，於每季定期交流，互通互報環保新型態違法案例，期望從查緝方面取得進展並提升環保稽查技巧，維護四市的生活環境，聯合打擊環保犯罪不法份子，讓四市間彼此密切交流環境治理的共同議題，守護北台市民的健康與生活環境品質。