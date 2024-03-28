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三芝櫻花公園馬桶有蛇 新北動保員捕捉野放

中央社／ 新北28日電

新北市動保處表示，日前獲報有民眾到三芝區櫻花公園內上廁所，打開馬桶蓋時驚見有蛇吐信，差點嚇破膽，動保員獲報到場確認為無毒性紅斑蛇，捕捉後帶到深山地區野放。

動保處今天發布新聞稿指出，日前獲報三芝區林姓民眾偕同家人前往櫻花公園賞花遊玩，家人想要上廁所，進入公廁打開馬桶蓋時，驚見1條紅黑色、身型細長蛇類盤踞在馬桶上，吐著蛇信的模樣十分嚇人，家人立馬高聲喊叫求救。

通報後，動保處立即指派動保員前往捕蛇，當場確認是台灣低海拔地區常見無毒紅斑蛇，立即使用蛇夾將蛇放入蛇籠內，並帶到深山地區野放。

動保處表示，根據112年度統計，新北市接獲民眾通報捕蛇案件數達到3650件，其中前三名依序是龜殼花、紅斑蛇、臭青母；最常見毒蛇有龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、赤尾青竹絲等。

民眾從事戶外活動時，動保處指出，應穿著長袖、長褲及包鞋，避免穿著短褲、涼鞋；若到郊外雜草林區活動時，可攜帶手扙、雨傘等工具打草驚蛇，以便提早發現並保持安全距離降低遭咬風險。若遭蛇咬到，務必保持鎮靜，記住蛇的特徵並盡速就醫。

眼鏡蛇 馬桶

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