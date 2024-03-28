配對率逾半 新北單身聯誼加碼

新北市鼓勵婚育，年年舉辦單身聯誼，去年有416名單身男女報名，106對成功配對，配對率達50.96％。新北市民政局今年加碼舉辦8場，第1、2場次預計4月1日上午9時開放報名，參加單身聯誼並步入婚姻新人，可增額錄取新北搶破頭的聯合婚禮。

新北市民政局表示，市府自2013年起，每年辦單身聯誼活動，去年安排7場，今年增加至8場，以新北市各區特色為主題，規畫鶯歌趣玩手拉坯、烏來台車旅行、石門夏戀派對、三重眷村文青小旅、八里鐵馬追風、金山戲遊老街，共8場全程免費的單身聯誼活動。

今年首場「春日陶賞手拉坯之戀」，以鶯歌陶藝園區為背景，邀未婚男女共同完成手拉坯；第2場主題為「走眺烏來愛情來通關」，可搭烏來台車來趟綠色悠遊輕旅行，透過互動遊戲，讓單身男女更易分享彼此心情。

民政局說，每場活動限制60名單身男女，第1場及第2場活動4月1日上午9時至4月15日下午6時止開放線上報名，每人限參加1場。

民政局也說，為鼓勵參加者積極追求幸福，參加同場次單身聯誼並步入婚姻新人，將可增額錄取聯合婚禮；參加者也可獲地方特色伴手禮，配對成功還有紀念品及戀情升溫咖啡券，單身聯誼活動一律採線上報名，以新北市民為優先正取。

新北28歲柯小姐說，工作繁忙，平常社交圈較局限，想參加聯誼認識不同領域者；35歲陳小姐說，家裡催婚催得緊，想參加未婚聯誼，又怕被朋友認出來，也怕尷尬，對是否報名很掙扎。