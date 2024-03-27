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新北兒童節活動 4月4日起體驗馬戲表演、藝術工作坊

中央社／ 新北27日電

兒童節將至，新北市文化局於4月4日到4月7日在板橋435藝文特區舉辦「435藝啟童樂」系列活動，內容涵蓋馬戲表演、滑步車證照班、藝術工作坊等，邀請親子體驗多元活動。

文化局發布新聞稿，新象創作劇團結合雜技與馬戲，帶來《藝起同樂賞馬戲》。找我劇場透過肢體表達，帶領親子體驗原創故事《汪汪喵喵墨西哥大冒險》。魔梯形體劇場《默劇探險家》則以小丑肢體喜劇演出，讓孩童進入默劇世界。

文化局表示，The Tic Tac樂團將帶來午後音樂彈唱表演，435藝術聚落藝術家準備5檔「童樂創藝工作坊」，讓民眾動手體驗工藝。「435滑步車童樂體驗」由專業人士指導，設計幼童版模擬真實道路駕駛，讓孩童學習基本交通安全，還能拿到435限定證照。

文化局文化設施科長吳宗龍向中央社記者表示，板橋435藝文特區在這次連假規劃了非常多活動，除了適合親子一起體驗外，也可將親手製作的作品帶回家。

活動也將放映3部動畫電影《魔髮精靈唱遊世界》、《DC超級寵物軍團》、《鞋貓劍客2》，現場提供免費爆米花。

「435藝啟童樂」系列活動詳情及報名資訊，請上「板橋435藝文特區」臉書（Facebook）查詢。

文化局 藝文特區

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