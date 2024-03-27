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淡水公所防災收容演練 紅十字會參與備災供援

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區公所在公八防災公園辦理113年度防災公園收容安置演練，邀請紅十字會的加入，提供災民收容所需要的援助物資人力，讓這場演練展現出淡水更厚實的防災資源。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區公所在公八防災公園辦理113年度防災公園收容安置演練，邀請紅十字會的加入，提供災民收容所需要的援助物資人力，讓這場演練展現出淡水更厚實的防災資源。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要在災害來臨時，做好防災及應變準備，淡水區公所在公八防災公園辦理113年度防災公園收容安置演練，由於去年中華民國紅十字會在淡水沙崙成立備災中心，因此在這次的演練當中，區公所也邀請紅十字會的加入，提供災民收容所需要的援助物資人力，讓這場演練展現出淡水更厚實的防災資源。

淡水區長巫宗仁表示，紅十字會是國際救援組織，有他們的加入更為公部門整合防災收容的後備資源，挹注新能量，也歡迎在地民間單位一起加入防災合作的行列，另外公八防災公園，平時不僅是大家休閒場所，在災害來臨時，需要收容安置，更能夠將設備變身成為安置裝備，這次也展現許多災民安置的整備項目。

中華民國紅十字會處長顧義發表示，這次很榮幸可以加入區公所的防災演練，在去年搬遷到淡水沙崙之後，不僅是新設大樓，更成立備災中心，未來也會支援在地災備所需，而這次演練項目包括災民有突發狀況，紅十字會人員的專業處理，更可以加入在防災指揮系統當中，協助災民。

此外這次除了區公所、包括學校、警消、衛生所、自來水公司、清潔隊、等各單位之外，還有民間企業，宗教團體、里防災社區、幼兒園以及民間志工團體共同參與演練，都藉由這次的災害發生演練，讓橫向聯繫溝通組織強化，而里長與防災社區也都加入了實兵災演的行列，讓第一時間的自救也成為防災重要的一環。

淡水 紅十字會

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