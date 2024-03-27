細緻超越台北賓館！大稻埕第一豪宅陳天來故居修復開工

見證北台灣茶業歷史的大稻埕陳天來故居，今天在市長蔣萬安、陳家後代見證下，正式開啟修復工程，這也是文化局首件代私人執行的文化資產修復。蔣今天出席開工典禮表示，參觀故居內部後，認同修復建築師說的一句話「這是大稻埕第一豪宅」。這次的修復歷經10年溝通，預計工程於民國116年完工，期待這棟富有歷史意義的建築，重展市民眼前。

今年適逢陳天來故居落成一百周年，蔣萬安也提到，目前台北市有五百多處文化資產，也是全國數量最多的城市，「我們非常珍惜，一定會好好保存」，讓老房子注入新生命，讓老城區重現新風華。

「每一次來故居都有新驚奇...，最近一次看到鑲嵌牆上的陳天來畫像，栩栩如生，很像跟陳天來先生見到面的感覺」，文資委員劉淑音今天在開工典禮時說，陳天來故居的修復，是文資委員長久以來的期待，每個人第一眼看到故居都先被建築外觀、形式吸引，更好奇故居裡的光景，尤其她數次藉文資進出故居，每一回都有新發現。

曾修復過前身為日本總督官邸「台北賓館」的建築師徐裕健也說，這次由他肩負修復任務壓力非常大，陳天來家族過去的小歷史故事，卻是連結台灣整體大歷史格局，儘管故居規模不如台北賓館，但他認為，細緻度絕對超越台北賓館。

陳天來為「錦記茶行」創辦人，為北台灣茶業發展的重要推動者，並致力藝文、教育等公共事務。故居建築併存1920年代引進的鋼筋混凝土、及大正時期清水紅磚承重牆、三樓有傳統磚木混構軟樓、還有木構屋架系統，反映當時台灣傳統構築技術與近代外來營造結合的時代特色。

建築展現歐風洋樓裝飾風格，如立面面磚、地坪鋪貼進口磁磚、木作飾面天花及壁牆、木雕樓梯及花紋鏡面、鑄銅五金、歐風燈具等，具高度歐風工藝藝術價值。空間格局原貌除主體建築外，設有二進一層洋房，共同圍塑具風水意義的假山水池庭院，為當時大稻埕市街唯一兼備洋樓與庭園的豪邸。

文資委員劉淑音也說，這次在文化局大力支持下，專業團隊也選擇278件文物，進行調查研究，原本掛在2、3樓廳堂的12幅山水、花鳥畫也完成修復，未來配合修復工程，這些文物會搬遷，得到最妥善安置與暫存，等修復工程竣工，會回到原本空間，恢復故居過去的榮景。

文化局表示，「陳天來故居」2006年指定為直轄市定古蹟，因故居所有權人複雜且修復經費龐大，建物長期閒置導致損害嚴重，文化局介入並溝通整合所有權人，預計將投入1.175億元經費，今年開工，預計115年底至116年初竣工，將重現大稻埕百年茶商歷史、及故居建築風華。