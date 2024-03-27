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把犯人當病人治療 北市醫法跨界合作成功降低酒、毒復用率

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市聯醫與地檢署合作，研究發現接受毒品緩起訴醫療的個案，有3分之2在治療期間未復用，而接受酒駕醫療介入計畫者酒駕再違規率為6.9%，低於未進入計畫者的15.4%。記者鍾維軒／攝影
北市聯醫與地檢署合作，研究發現接受毒品緩起訴醫療的個案，有3分之2在治療期間未復用，而接受酒駕醫療介入計畫者酒駕再違規率為6.9%，低於未進入計畫者的15.4%。記者鍾維軒／攝影

過去靠嚴刑峻罰處理毒品酒駕，效果不佳且復發率高，北市聯醫與地檢署近年合作推動酒駕、毒品戒癮治療，今公布成果。北市聯醫研究發現，個案接受酒駕醫療介入計畫1年後，再犯率從15.4%降低至6.9%，強調戒癮非立刻停用毒品或不喝酒，而是逐步降低施用頻率，漸漸恢復家庭功能、找工作，有正向改變，都突顯司法與醫療合作的重要性及成效。

據統計，酒駕近4成為累犯，累犯中近7成有酒癮問題，酒癮、毒癮為醫學上的腦部疾病，若提供藥物或心理治療，有機會協助個案脫離毒品或酒精的控制。

北市聯醫研究發現，接受毒品緩起訴醫療的個案，有逾9成持續工作、7成完成1年的治療，3分之2在治療期間未復用，遠高於其他國外研究結果；接受酒駕醫療介入計畫達1年的個案，在完成治療後追蹤1年，酒駕再違規率為6.9%，低於未進入計畫者的15.4%。

台北地檢署檢察官林達表示，警察抓到酒駕、毒品犯嫌，檢察官若認為個案可以戒癮治療，就會交由醫師評估，再給予緩起訴處分，治療過程中復用再被抓，仍要視個案狀況進行評估，給予二刺、三次緩起訴後進行治療。

至於如何判斷能否戒癮？北市聯醫松德院區成癮防治科主任張祜銘表示，要視患者醫療合作度，施用毒品者仍有高比例不合作，尤其合併反社會人格再犯機率更高，所以要評估成癮嚴重性、人格特質與醫療合作度。他舉例，就曾有個案會討價還價，無法遵守醫療規範，經常無故未到，如聲稱自己搬家、工作、出國、留學、太太懷孕、重病等。

張祜銘說，成癮要把它當作高血壓、糖尿病等慢性病治療。因屬腦部疾病，患者會想要反覆吸毒、喝酒，如果疾病還沒恢復，環境中又有機會可以接觸毒品和酒精，就可能會復用，所以除了要持續治療外，也必須改變生活環境，如刪除藥頭聯繫方式、轉換工作與居住環境。

林達說，戒毒、戒酒並非馬上停用，這是比較狹隘的傳統觀念，現在要看治療期間個案是否會慢慢降低施用頻率、恢復家庭功能、回歸社會找工作，都算是正向改變，所以才會讓醫生判斷是否能有二緩、三緩的機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北市聯醫松德院區專門進行戒癮治療，包括毒癮、酒癮到賭癮，近年與地檢署合作，成功降低酒駕再犯率與毒品復用率。記者鍾維軒／攝影
北市聯醫松德院區專門進行戒癮治療，包括毒癮、酒癮到賭癮，近年與地檢署合作，成功降低酒駕再犯率與毒品復用率。記者鍾維軒／攝影

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