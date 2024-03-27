新北單身聯誼配對率逾50％ 修成正果直接錄取聯合婚禮

春天到，新北市鼓勵婚育，每年都會舉辦單身聯誼，去年416名單身男女，106對成功配對，配對率達50.96％，今年將加碼舉辦8場，第一、第二場次預計4月1日上午9時開放報名，加同場次單身聯誼，並步入婚姻新人，將可增額錄取新北搶破頭的聯合婚禮。

新北市民政局表示，市府自2013年起，每年舉辦單身聯誼活動，去年7場單身聯誼活動，今年增加至8場，以新北市各區的特色為主題，規畫鶯歌趣玩手拉坯、烏來台車旅行、石門夏戀派對、三重眷村文青小旅、八里鐵馬追風、金山戲遊老街，共8場全程免費的單身聯誼活動。

民政局說，今年首場主題為「春日陶賞手拉坯之戀」，以鶯歌陶藝園區為背景，結合闖關與陶藝欣賞活動，在充滿文藝氣息氛圍下，共同完成手拉坯；第2場主題則為「走眺烏來愛情來通關」，倆倆搭上烏來台車，來趟綠色悠遊輕旅行，在自然美景下拉近彼此心的距離，活動過程中也設計不同的互動遊戲，讓單身男女們更容易分享彼此心情。

民政局說，每場邀請60名單身男女，藉由戶外體驗、動靜態遊戲等多元類型互動，找到友誼與愛情，第1場及第2場活動，將於4月1日上午9時至4月15日下午6時止開放線上報名，每人限參加1場，為鼓勵參加者積極追求幸福，參加同場次單身聯誼，並步入婚姻新人，將可增額錄取聯合婚禮。

民政局表示，為鼓勵單身男女們踴躍參加，並勇敢表達自己的心意，參加者皆可獲得地方特色伴手禮，配對成功者則可以再獲得配對紀念品，及民政局提供的戀情升溫咖啡券，單身聯誼活動一律採線上報名，並以新北市民為優先正取，每場參加人數限額男女各30名。