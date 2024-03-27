新莊潭底溝惡臭不斷 民怨：臭到跑步要戴口罩

新北市新莊中港大排近來整治有成，從以前黑龍江變成民眾親水場所，但附近的潭底溝仍是黑壓壓一片，民眾昨拍下整條溝漂浮垃圾現況，上面還浮出許多油汙宛如死水，不滿抱怨「這也太髒了吧、去這跑步都要戴口罩」，新莊公所則回覆因抽水站進行蓄水試抽，已派員清理，環保局並向上游端追查汙染源。

流經五股工業區的新莊中港大排，10年以前各式汙水排入惡臭不斷，被新莊人譏為黑龍江，新北市府花費20餘億元改造後，目前已成為民眾可親水的場域，不過不遠處延後港一路156巷旁的潭底溝，仍是黑壓壓一片，由於附近還有公園及學校，也是民眾健身跑步的路段，長期惡臭引發民眾不滿。

昨有網友在臉書「愛新莊我是新莊人」拍下潭底溝浮出油汙及許多垃圾，狀似相當噁心，批評「不求整治到中港大排般的乾淨，不過這也太髒了吧，雖然住十年沒有印象乾淨過」，文末並標記當地議員陳世軒，盼議員多關注民安國小後方潭底溝的現況。

網友也紛紛留言表示，「女兒念民安國小，教室就在潭底溝旁，每年都跟我說每天上課水溝都很臭！夏天味道更嚴重，跑步偶爾會聞到惡臭，快要沒地方可以運動」。陳世軒也留言表示這裡是自己最關注的議題之一，會緊盯市府改善工程的進度。

新莊區公所發現貼文後則趕緊派人清除，公所並留言表示，經了解目前潭底溝抽水站進行蓄水試抽保養致水流緩慢，溝內若發現垃圾新莊區公所即派員清理，另油汙部份，新北市府環保局已加強上游端汙染源稽查。