台中3年逾千件建築火警 「這原因」起火釀禍最多

台中市近3年來建築物火警共發生1340件，因電氣起火高達618件最多，其中，以電線及電器產品釀禍的火災，占電氣火災8成以上，議員要求市府推動30年以上屋齡的電線汰舊換新，降低電氣火災件數。消防局表示，去年補助台中市高風險族群居家電路設施汰舊換新，共39戶，每戶2.5萬元，今年新增補助204戶，盼藉此提升家用電氣環境安全。

據消防局統計，台中市建築物火災110年517件、111年396件、112年427件，3年來共1340件，平均每天都傳火警，其中，因電氣起火的火災有618件，占46%第1名；其次為爐火烹調，共171件，占13%；第3名為菸蒂，共167件，占12%。

民進黨議員陳雅惠表示，電氣是發生火災的主要原因，尤其電線及電器產品起火的火災，占電氣火災8成以上。但30年以上的老屋線路，常於興建時未評估電線未來的用電量，已難以負荷現今用電需求，加上電力線路使用已久，在大量用電使電線常處於超載狀態下，容易有引起短路走火的隱憂，希望市府可以補助改善，並跨局處合作主動出擊，降低電氣火災件數，改善居家安全。

台中市消防局長孫福佑說，獨居老人、身心障礙者及低收入戶等族群，住處普遍環境雜亂，且多數屬於避難弱者，因火災導致死傷的風險較高，成為火災高風險族群。

孫福佑說，消防局去年執行台中市高風險族群居家電路設施汰舊換新計畫，共補助39戶，每戶2.5萬元，為擴大執行成效，消防局今年新增補助204戶，藉由居家電路設施汰舊換新，改善用電環境、扼止電氣起火潛勢，有效降低火災件數及人員傷亡。