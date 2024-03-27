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新北Youbike升級 10月底前完成

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市將Youbike視為公共運輸最後一哩路輔助工具，正進行全面汰換升級2.0。記者張曼蘋／攝影
新北市將Youbike視為公共運輸最後一哩路輔助工具，正進行全面汰換升級2.0。記者張曼蘋／攝影

新北市將Youbike視為公共運輸最後一哩路輔助工具，正進行全面汰換升級2.0，目前全市YouBike系統共1768站，交通局表示，3月底前會拆完淡水、新店、汐止等鄰近北市的行政區，預計今年10月底前全數拆轉完畢。

交通局統計至3月26日，全市YouBike系統共1768站，其中2.0有1299站、1.0剩下469站，平均每日租借次數約9萬次。交通局綜合規畫科長吳政諺表示，目前正在拆淡水、新店、汐止區，淡水捷運站還會保留部分1.0站點，考量淡水捷運站具有觀光功能，假日期間民眾騎YouBike到淡水站比率較高，因此安排到最後才拆除。

交通局表示，預計4至6月會拆除板橋、土城、中和、永和全部的1.0站；7月、8月會拆三重、蘆洲、新莊；9、10月就是拆除最後一批，包括三峽、鶯歌、五股、泰山、樹林、八里，今年10月底前會拆轉完畢，預計下半年將規畫導入電動輔助自行車。

新北從事服務業的陳姓女子每天從板橋騎YouBike轉捷運到北市上班，她說，板橋區1.0站點有逐漸改成2.0，去年騎1.0要去還車，因為原站點被停滿，周邊又汰換成2.0，還車過程波折，上班險些遲到，希望升級速度可以加快。

另一名王姓男子表示，假日喜歡騎YouBike運動，先前租借1.0版本，結果騎到北市無法歸還，又再騎回新北市，如今聽到明確汰換期程，對使用者是好消息。

YouBike 淡水

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