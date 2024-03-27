快訊

寶林茶室食安1死疑雲 北市衛局共接獲7通報 2人葉克膜搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輔大醫院救命道路 領航路通車

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
貫穿新泰塭仔圳重劃區的30米領航路啟用，昨天傍晚5點開放通車。記者劉懿萱／攝影
貫穿新泰塭仔圳重劃區的30米領航路啟用，昨天傍晚5點開放通車。記者劉懿萱／攝影

貫穿新北新泰塭仔圳重劃區的30米領航路昨啟用，施工遇疫情及缺工缺料考驗，團隊排除萬難開通，南北向的莊泰路正在施工，未來將與領航路交叉，形成交通動脈。市長侯友宜強調，領航路是救命道路，加快輔大醫院急診黃金救援速度，也能紓解中正路塞車問題。

侯友宜昨出席領航路通車典禮，細數塭仔圳變化，過去常積淹水，基地上有4千多家工廠，市府花很大精力，開發出397公頃重劃區，並提供113公頃做公共設施，準備蓋38座公園；輔大研究如何建構大學城、大學街，讓輔大成為北部最具整體性大學，居民也能享受宜居城市。

侯說，領航路是醫院急救道路，是黃金救援最重要30米道路，從中環路到新北大道連起來，也紓解中正路塞車問題，而正施工中南北向約1.1公里的莊泰路，將與領航路成十字路；除原有輔大捷運站，機捷也在附近，未來還有南北向的五泰輕軌，三條軌道經過，發展可期。

新北市地政局長汪禮國說，領航路為雙向4個車道也有機慢車專用道，限速50公里，5個路口有設置行人庇護島、行穿線退縮，塭仔圳二區的廣停三停車場預計今年中啟用。

輔大醫院院長黃瑞仁說，原急診動線須經過醫院門口，也就是貴子路，與領航路相比較小，還要繞一圈，且常塞車，開通領航路對緊急醫療病人來說影響深遠。

昨天通車典禮發生小插曲，排除在重劃區外的三泰路、新樹路合法聚落，不滿容積率從440%降至115%，建蔽率80%降為50%，新莊泰山合法房屋自救會長張文娟率群眾，在輔醫急診外拉布條抗議，張也淚灑現場指重劃區敲基樁，導致他們房子震動柱子龜裂無法補強。

地政局說，張所稱工程造成鄰損並非事實，工程單位已應張文娟要求，委託公正第三方台北市技師公會損害鑑定，鑑定結果為「未發現重大結構性破壞或損裂情形」，地政局將責請施工單位持續睦鄰，並監測工區周邊建物安全性。

塭仔圳 重劃區

延伸閱讀

侯友宜為塭仔圳領航路剪綵 自救會陳抗鄰損問題

宜蘭三星重畫區道路常見大貨車亂竄 設置禁止牌面卻遇這問題

輔醫急診救命道路 貫穿塭仔圳30米領航路下午5點通車

高雄輕軌通車3個月改名3次 「灣仔內站」是哪當地人也搞不清

相關新聞

公車站與自行車道緊鄰 容易出撞況

台北市府持續畫設自行車道，但民眾反映，公車彎（上、下車處）、自行車道、公車候車亭依序並排，好幾次下車時還來不及左右看，差...

輔大醫院救命道路 領航路通車

貫穿新北新泰塭仔圳重劃區的30米領航路昨啟用，施工遇疫情及缺工缺料考驗，團隊排除萬難開通，南北向的莊泰路正在施工，未來將...

新北日照中心 90家達標

新北逾73萬名長者，近年透過公私協力布建日照中心，衛生局昨宣布境內90家日照中心達標。市長侯友宜預告，新北今年底要拚到百...

新北Youbike升級 10月底前完成

新北市將Youbike視為公共運輸最後一哩路輔助工具，正進行全面汰換升級2.0，目前全市YouBike系統共1768站，...

新店公保地解編 將蓋467戶社宅

新北城鄉局通盤檢討各都市計畫區，其中新店公設專案通檢主要計畫昨由內政部通過，當中2處機關用地將興建社宅，預計可提供約1....

校園植樹減碳 校長：不能壓縮學生空間

台北市教育局於校園中推動「淨零排放實施計畫」，未來3年將汰換國小課桌椅，改成木製桌椅可回收再利用，並於基北北桃平台推廣校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。