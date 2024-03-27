輔大醫院救命道路 領航路通車

貫穿新北新泰塭仔圳重劃區的30米領航路昨啟用，施工遇疫情及缺工缺料考驗，團隊排除萬難開通，南北向的莊泰路正在施工，未來將與領航路交叉，形成交通動脈。市長侯友宜強調，領航路是救命道路，加快輔大醫院急診黃金救援速度，也能紓解中正路塞車問題。

侯友宜昨出席領航路通車典禮，細數塭仔圳變化，過去常積淹水，基地上有4千多家工廠，市府花很大精力，開發出397公頃重劃區，並提供113公頃做公共設施，準備蓋38座公園；輔大研究如何建構大學城、大學街，讓輔大成為北部最具整體性大學，居民也能享受宜居城市。

侯說，領航路是醫院急救道路，是黃金救援最重要30米道路，從中環路到新北大道連起來，也紓解中正路塞車問題，而正施工中南北向約1.1公里的莊泰路，將與領航路成十字路；除原有輔大捷運站，機捷也在附近，未來還有南北向的五泰輕軌，三條軌道經過，發展可期。

新北市地政局長汪禮國說，領航路為雙向4個車道也有機慢車專用道，限速50公里，5個路口有設置行人庇護島、行穿線退縮，塭仔圳二區的廣停三停車場預計今年中啟用。

輔大醫院院長黃瑞仁說，原急診動線須經過醫院門口，也就是貴子路，與領航路相比較小，還要繞一圈，且常塞車，開通領航路對緊急醫療病人來說影響深遠。

昨天通車典禮發生小插曲，排除在重劃區外的三泰路、新樹路合法聚落，不滿容積率從440%降至115%，建蔽率80%降為50%，新莊泰山合法房屋自救會長張文娟率群眾，在輔醫急診外拉布條抗議，張也淚灑現場指重劃區敲基樁，導致他們房子震動柱子龜裂無法補強。

地政局說，張所稱工程造成鄰損並非事實，工程單位已應張文娟要求，委託公正第三方台北市技師公會損害鑑定，鑑定結果為「未發現重大結構性破壞或損裂情形」，地政局將責請施工單位持續睦鄰，並監測工區周邊建物安全性。