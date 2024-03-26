高雄車站「雲朵天棚」最後1塊拼上 未來可登上飽覽風光

台鐵高雄車站雲朵天棚鋼構25日辦理合攏典儀，銜接旅館大樓的最後一塊「拼圖」終於完成，天棚完工後上方將規畫為空中步道，打造「城市生態中島」，工作團隊記錄下這個讓人振奮的時刻，網友大讚「又完成了一個新里程」。

工程是2017年4月開工，8月29日種下第一支臨時鋼柱，之後就天棚逐步成形。今年3月6日完成第79支花柱定位，25日終於將鋼構合攏成形，最後一塊鋼構拼上，參與的工程師也在臉書上記錄工程過程的點點滴滴。

整個天棚為東西向660公尺、南北向340公尺的大跨距鋼結構頂棚，共計1萬1370公噸鋼構，由全區79支不同型態的花柱撐起。上方規畫為空中步道，打造為城市生態中島，除了綠化外，行人、自行車也可優遊其上。

空中步道連結東、西兩側綠園道，串聯商業大樓與旅館大樓，民眾可登上天棚頂部，一覽城市風光。網友也回應「每個推進都是歷史」、「年底車站應會有新風貌」。

台鐵高雄車站雲朵天棚鋼構25日辦理合攏典儀。圖／鐵道局提供

台鐵高雄車站雲朵天棚鋼構25日合攏，銜接旅館大樓的最後一塊「拼圖」終於完成。圖／鐵道局提供