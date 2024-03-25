新北檢討兒虐案 提改善收出養媒合機制等作為

對於1歲童遭虐死事件，新北市政府社會局今天表示，為維護兒童最佳利益，提出改善現行收出養媒合機制等5大面向策進作為，爭取原照顧者可接受評估，納入持續照顧的服務體系。

社會局表示，為維護兒童最佳利益，針對1歲童遭虐死案進行多次討論，並邀請專家學者及相關人員檢視服務歷程，確認新北社會局社工皆依照現行中央法令與收出養辦法服務案家。

社會局表示，為精進及預防類似事件發生，社會局與專家學者也就外界關注的服務歷程、法令制度面及服務等面向審視服務流程，提出5大面向策進作為。

5大面向分別是改善現行收出養媒合機制；加強收出養相關服務人員訓練；強化訪視機制；建立完善跨網絡資源，包括替代照顧服務引入醫療資源，以及推廣落實幼兒專責醫師制度；保母職能精進。

社會局表示，改善現行收出養媒合機制部分，彙整第一線社工與基層實務工作者的意見，建議協助中央訂立全國一致的收出養機制與流程。

社會局表示，在等待收出養媒合過程，爭取原照顧者可接受評估，納入持續照顧的服務體系，對於收出養流程中需全日托照顧的兒少，新北也將引入幼兒教保、幼兒專責醫師等專業人力，跨單位擬定照顧計畫，降低第一線社工的服務壓力。

社會局強調，依據現行法令，收出養的必要性評估是由衛福部許可的收出養媒合服務機構進行，若未來將該評估改由地方政府執行，衛福部須具體提供評估工具及相關配套措施支持第一線社工，新北市政府將全力配合落實。

加強收出養相關服務人員訓練上，新北將在相關服務人員定期回訓中，強化對身心評估與傷勢辨識的訓練；在強化訪視機制，將研議訪視全日托照服務體系中兒少的訪視檢核清單，並規範全面施行，讓多元評估指標有效降低第一線服務人員的壓力。

社會局表示，建立完善跨網絡資源上，在中央力推的專責醫師制度、配套指引以及服務量能尚未確認前，新北會先就地方政府的衛生所或指定醫療院所，針對寄養安置，或是如兒虐事件這類出養過程中的全日托兒少，建立定期到院或是到宅的健康檢查，讓醫療資源能有效進到服務網絡，避免政策修正過程中的空窗期。

最後是保母職能精進，社會局會鼓勵保母參與居托中心的協力圈活動，彼此支持並交流服務經驗，社會局也會辦理正念減壓課程，或轉介心理衛生中心諮商服務，當第一線保母的後盾。