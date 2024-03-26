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清明線上祭祀 新北將破200萬人次

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市線上追思祭拜系統，使用量逐年攀升。記者葉德正／攝影
新北市線上追思祭拜系統，使用量逐年攀升。記者葉德正／攝影

清明節將至，因社會風氣轉變，加上受前幾年疫情影響，選擇線上祭祀人數攀高，新北市民政局統計，新北市線上追思祭拜系統，改版前每年不到萬人使用，改版後使用人數逐年攀升，系統除實景拍攝，還可以線上編輯追思影片，去年一年使用人次突破64萬人次，累計已達176萬人次使用，今年可望破200萬人次。民眾稱讚，拜科技所賜，線上祭祀想到就可以拜，便利又不失誠意。

新北市2013年推出線上電子追思系統，早期需要一組帳號，加上民眾未養成使用習慣，使用率每年不到萬人，2020年疫情爆發後，民眾祭祖常因人流管制等因素受阻，線上祭祀逐漸成為民眾慎終追遠的選擇之一。

新北市民政局2021年改版線上追思祭祀系統，包含「公立納骨塔」、「環保葬」及「軍人忠靈祠」3入口，可以直接搜尋前人姓名，不用登入帳號就能直接線上祭祀，祭祀場景皆為實地拍攝，並依照祭拜流程製作成動態影片，相當擬真。

民政局表示，新北市線上祭拜追思系統包含轄內19座公立納骨塔、環保葬及軍人忠靈祠3大空間，照片採實景拍攝，臨場感十足，免登帳號即可搜尋牌位祭拜。

蔡姓市民說，以往清明節全家總動員，面臨塞車、時間難安排等困擾，線上祭祀全年度都能使用，隨時想拜就拜，不會受空間與時間限制。

民政局指出，對於有實地掃墓需求者，市府從3月16日至4月7日，陸續啟動共140處清明祭祀服務站及34條接駁專車路線，本月30日、31日及4月4日至7日高峰時段，各區公墓主要路口實施交通管制，建議多搭乘大眾運輸前往。

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