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瑞芳興建醫療大樓環境有影響 市府允降低交通衝擊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區醫療長照設施大樓準備施工，市府也允諾會做好各項交通配套措施，以降低施工帶來的不便。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區醫療長照設施大樓準備施工，市府也允諾會做好各項交通配套措施，以降低施工帶來的不便。圖／觀天下有線電視提供

新北瑞芳區醫療長照設施大樓今年三月已經發包，原做為停車場的預定地也已經清空封閉，地方也擔心施工期間會造成地方上交通衝擊，對此，市府也允諾會做好各項交通配套措施，以降低施工帶來的不便。

東北角地區醫療資源匱乏，現有的礦工醫院也因為建物老舊即將退場，因此，將由仁寶集團來進行開發瑞芳醫療大樓，今(25)日舉行環境影響公開說明會，包括市府相關局處，民意代表，里長等人都出席參加。

瑞芳區區長楊勝閔說，瑞芳醫療大樓的建地原本是作為停車場，因開發在即所以也已經有圍籬先圍起來，也讓瑞芳地區原本就不多的停車位，這下子一到假日更是一位難求，地方也擔心將來施工期間，對於地方上的交通衝擊甚大，也希望各單位要做好各項配套措施。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，瑞芳醫療大樓爭取近十年，如今終於順利發包，不過因為建地周邊道路狹小，在地居民也擔心停車，交通等等問題，今天會議中也提出討論，未來包括廠商及警分局針對交管和停車等措施，希望都能做到位，全力降低交通衝擊。

停車場 新北 瑞芳 長照

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