快訊

新北驚傳命案！疑為女人爭風吃醋 47歲老闆持刀割頸殺死前員工

幸運兒僅花55元！大學超商開出千萬特別獎 校方急發文喊「快對發票」

汐止越裔太太顧中風老公 烘內實物銀行伸援手

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐萬路一位越南籍新住民太太，照顧二度中風長期臥病在床的先生，烘內派出所食物銀行在得知後，不但每個月發送物資，也送生活補助金。圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐萬路一位越南籍新住民太太，照顧二度中風長期臥病在床的先生，烘內派出所食物銀行在得知後，不但每個月發送物資，也送生活補助金。圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐萬路一位戴先生，前兩年中風臥病在床後，都是由新住民太太在照顧，因為，連工作都辭了，再加上還有一位讀高中的兒子，一家三口生活陷入困境，所以，烘內派出所食物銀行在得知後，不但每個月發送物資，也送生活補助金。

烘內派出所實物銀行總團長許崇修表示，在去年初接到個案，越南籍的新住民太太，因為要照顧二度中風長期臥病在床的先生，只能辭掉工作專心照顧，家中唯一收入中斷，再加上還有一位兒子就讀高中，家庭經濟陷入困境，所以，在得知後，烘內派出所食物銀行展開了解關懷，並且協助找其他善心團體一起關懷，也募了一些愛心款項，每個月都會將12000元的生活補助金送到戴太太的手中，補貼生活費。

烘內派出所長鄧智源指出，轄區內的新住民戴太太因為丈夫工作不慎受傷，中風後沒辦法繼續工作，由烘內派出所成立的實物銀行每個月提供協助，不管是資金或是物資，積極協助新住民一家三口。

新住民戴太太說，因為先生腦中風臥病在床需要照顧，每天除了三餐、餵藥、還有清潔身體，沒有辦法出去工作，真的很感謝烘內實物銀行許先生的幫忙，但為了家中的生活開銷，假日兒子在家，由兒子照顧爸爸，自己會出去打工，二天大概一千多元，去年老公留下的積蓄還有10幾萬，住院已經花了5萬多，所以，現在身邊也都沒錢，因為，前幾天老公又進醫院，還有要回診、以及學費等等，生活都要花費。

許崇修也說，新住民太太嫁來台灣已經10幾年，只是8年前先生中風後就負擔起家中生計，前兩年先生二度中風後臥病在床必須24小時照顧，所以，戴太太連家中唯一的一份工作都辭了，只能靠積蓄支撐，所以，烘內派出所實物銀行從去年3月開始每月提供生活用品，也協助申請殘障證明與急難救助金，以及每個月殘障補助金4000多元，但戴家生活日益陷困，所以，轉介社會局和圓融行善團，短期內募集15萬元，交給社會局代管，再每個月提12000給戴太太。

因為，照顧先生沒辦法出去工作，現在戴太太一大早會做自己家鄉的美食越南春捲請朋友代賣，多少補貼一點生活費，而這段時間包括汐止福德愛心會、汐止後憲協會等都有捐愛心款項，未來烘內派出所實物銀行將持續提供生活物資袋、紙尿褲、看護墊等物資協助，希望幫助這位越南籍太太一家人度過難關。

新住民 汐止 看護 腦中風 越南

延伸閱讀

移民署台中開課 助新住民學習插花經營夫妻關係

汐止同興路施工鄰損惹怨 樑裂露鋼筋民憂倒塌

藍委促板南線延汐止 陳建仁：北北基都同意基隆捷運

水林「白宮」重現台美合作歷史 老建築令新住民感觸多

相關新聞

瑞芳興建醫療大樓環境有影響 市府允降低交通衝擊

新北市瑞芳區醫療長照設施大樓今年三月已經發包，原做為停車場的預定地也已經清空封閉，地方也擔心施工期間會造成地方上交通衝擊，對此，市府也允諾會做好各項交通配套措施，以降低施工帶來的不便。

汐止越裔太太顧中風老公 烘內實物銀行伸援手

在汐止區汐萬路一位戴先生，前兩年中風臥病在床後，都是由新住民太太在照顧，因為，連工作都辭了，再加上還有一位讀高中的兒子，一家三口生活陷入困境，所以，烘內派出所食物銀行在得知後，不但每個月發送物資，也送生活補助金。

等好久！汐止湖興市民活動中心拼今年底啟用

爭取好幾年的汐止湖興市民活動中心終於在去年底開始施工，今(22)日新北市議員白珮茹特地到現場關心施工狀況還有進度，目前工程已經完成將近一半，預計快的話六月就能完工，接下來就要開始申請執照及內裝，要拼今年底啟用。

淡水萬坪紫花園紫藤爆開 民眾感受紫色浪漫

新北市淡水區忠寮里的一處紫藤咖啡園，上萬坪紫藤花爆開的壯觀景像，更吸引許多遊客來此朝聖，淡水紫藤花園經營九個年頭，每年的3到4月盛開，除了天元宮櫻花之外，這裡的紫藤花園更非常熱門的打卡景點，現場是有許多民眾拿著手機還有專業相機捕捉這美麗的景像，直說特別從外縣市來到園區真的很美。

三芝吉野櫻綻放倒數 三生步道賞櫻、拔蘿蔔

每年三、四月就是三芝櫻花盛開的季節，櫻花季的尾聲眾人最期待的吉野櫻也開始綻放。隨著近來太陽露臉氣溫高，三生步道的吉野櫻花期也來到尾聲，預計還有一週的花可以欣賞，三和社區也邀請喜愛粉色櫻花的民眾把握花季尾聲來到三生步道健行賞花。

剴剴案檢討報告 新北社會局：專家檢視都有依現行法令辦理

新北1歲多男童剴剴遭保母虐待致死，衛福部要求與案件相關的新北市、台北市、兒福聯盟等單位提交檢討報告，新北市社會局在今天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。