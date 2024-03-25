汐止越裔太太顧中風老公 烘內實物銀行伸援手

在汐止區汐萬路一位戴先生，前兩年中風臥病在床後，都是由新住民太太在照顧，因為，連工作都辭了，再加上還有一位讀高中的兒子，一家三口生活陷入困境，所以，烘內派出所食物銀行在得知後，不但每個月發送物資，也送生活補助金。

烘內派出所實物銀行總團長許崇修表示，在去年初接到個案，越南籍的新住民太太，因為要照顧二度中風長期臥病在床的先生，只能辭掉工作專心照顧，家中唯一收入中斷，再加上還有一位兒子就讀高中，家庭經濟陷入困境，所以，在得知後，烘內派出所食物銀行展開了解關懷，並且協助找其他善心團體一起關懷，也募了一些愛心款項，每個月都會將12000元的生活補助金送到戴太太的手中，補貼生活費。

烘內派出所長鄧智源指出，轄區內的新住民戴太太因為丈夫工作不慎受傷，中風後沒辦法繼續工作，由烘內派出所成立的實物銀行每個月提供協助，不管是資金或是物資，積極協助新住民一家三口。

新住民戴太太說，因為先生腦中風臥病在床需要照顧，每天除了三餐、餵藥、還有清潔身體，沒有辦法出去工作，真的很感謝烘內實物銀行許先生的幫忙，但為了家中的生活開銷，假日兒子在家，由兒子照顧爸爸，自己會出去打工，二天大概一千多元，去年老公留下的積蓄還有10幾萬，住院已經花了5萬多，所以，現在身邊也都沒錢，因為，前幾天老公又進醫院，還有要回診、以及學費等等，生活都要花費。

許崇修也說，新住民太太嫁來台灣已經10幾年，只是8年前先生中風後就負擔起家中生計，前兩年先生二度中風後臥病在床必須24小時照顧，所以，戴太太連家中唯一的一份工作都辭了，只能靠積蓄支撐，所以，烘內派出所實物銀行從去年3月開始每月提供生活用品，也協助申請殘障證明與急難救助金，以及每個月殘障補助金4000多元，但戴家生活日益陷困，所以，轉介社會局和圓融行善團，短期內募集15萬元，交給社會局代管，再每個月提12000給戴太太。

因為，照顧先生沒辦法出去工作，現在戴太太一大早會做自己家鄉的美食越南春捲請朋友代賣，多少補貼一點生活費，而這段時間包括汐止福德愛心會、汐止後憲協會等都有捐愛心款項，未來烘內派出所實物銀行將持續提供生活物資袋、紙尿褲、看護墊等物資協助，希望幫助這位越南籍太太一家人度過難關。