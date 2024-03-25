淡水萬坪紫花園紫藤爆開 民眾感受紫色浪漫

新北市淡水區忠寮里的一處紫藤咖啡園，上萬坪紫藤花爆開的壯觀景像，更吸引許多遊客來此朝聖，淡水紫藤花園經營九個年頭，每年的3到4月盛開，除了天元宮櫻花之外，這裡的紫藤花園更非常熱門的打卡景點，現場是有許多民眾拿著手機還有專業相機捕捉這美麗的景像，直說特別從外縣市來到園區真的很美。

民眾表示，過去每年都會來到這裡賞花朝聖，園主真的很用心在維護，今年特別帶著從花蓮來的朋友一起賞花，看到滿開盛況真的是美極了。另外還有從新竹來的民眾也對這眼前盛開的紫色美景拿著手機不停捕捉這難得的花況。對此業者說，紫藤花從上星期週末開始陸續盛開，而園區一整年也只開放這三個多星期的時間，也希望大家可以好好把握短暫的夢幻時光。

經營這片號稱萬坪紫花園的老闆同時也是推動在地農產，滬尾農業休閒專區理事長賴文鏗表示，今年將園區分成許多主題區，不僅有一進到門口就映入眼簾七百坪的紫藤花棚架，還有紫藤倒影池，最後也是最熱門的紫藤隧道，這片紫藤花園佔地萬坪，有六百珠的紫藤樹，現在盛開期間相當美麗而且整片的紫色花海也非常浪漫。

業者說，現在到三月底是最盛開的季節，氣候穩定的話清明連假也能夠賞到花，要來感受紫色浪漫的民眾可要好好把握。