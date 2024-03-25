三芝吉野櫻綻放倒數 三生步道賞櫻、拔蘿蔔

每年三、四月就是三芝櫻花盛開的季節，櫻花季的尾聲眾人最期待的吉野櫻也開始綻放。隨著近來太陽露臉氣溫高，三生步道的吉野櫻花期也來到尾聲，預計還有一週的花可以欣賞，三和社區也邀請喜愛粉色櫻花的民眾把握花季尾聲來到三生步道健行賞花。

2024-03-25 19:19