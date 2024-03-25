三芝吉野櫻綻放倒數 三生步道賞櫻、拔蘿蔔
每年三、四月就是三芝櫻花盛開的季節，櫻花季的尾聲眾人最期待的吉野櫻也開始綻放。隨著近來太陽露臉氣溫高，三生步道的吉野櫻花期也來到尾聲，預計還有一週的花可以欣賞，三和社區也邀請喜愛粉色櫻花的民眾把握花季尾聲來到三生步道健行賞花。
三和社區發展協會理事長江慶崇指出，今年因為氣候關係，現在三生步道的粉色吉野櫻開花約四、五成，預計花期到三月底，而步道上除了櫻花綻放還有杜鵑花也開得相當美麗，以及步道上一段紫藤花架也可以見到紫藤花開，來一趟三生步道沿途能夠欣賞到大坑溪畔的色彩繽紛。
除了健行大步走、賞櫻與賞花，來到三生步道還有充滿在地特色農產的希望市集可以逛逛，以及三和社區的拔蘿蔔活動可以體驗，三和社區也歡迎喜愛貼近大自然戶外活動的民眾把握最後花期到三生步道走走賞花趣。
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