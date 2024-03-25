國三生割喉案新北為被害學生募款 達成率不到一半

去年12月25日發生轟動全國的國三生校園割喉命案，涉嫌行凶的同校郭姓「乾哥」和教唆的林姓「乾妹」，幾經波折先後被新北地院少年法庭裁定收容，卻也敲響校園安全網警鐘。新北社會局事發後為受害楊姓學生成立愛心專戶，目標是500萬元，目前僅募得240萬左右，達成率不到50%。

新北市教育局長張明文說，受害學生最放心不下的應該就是他患有身心障礙的胞姊，受害學生家境不富裕，希望集結社會資源，助楊家度過難關。

受害學生的女性班導師遲遲走不出悲傷，前陣子一度傳出失聯，一度引發緊張，所幸後來平安歸來，危機解除。校方表示，該名導師目前請假中，校方會持續關懷與協助導師，提供一切必要協助。

另，臉書社群「孩想陪你長大」3月16日曾在中正紀念堂發起追思音樂會，當天楊姓學生父母、胞姊、導師都有出席，一路關心楊家的前板橋市民代表石一佑說，當天楊家父母、導師相互擁抱打氣，場面讓人揪心。

楊父說，少事法說要給少年重新開始、再教育、受教化機會，「請問誰給我兒子重生機會？」為了他們的回歸，周遭無辜孩子到底要付出多少代價？校園應該是讓孩子專心學習，讓父母安心託付之處，怎麼會想到到校竟是赴死？

楊父也說，人權固然重要，但大眾也是人權的集合，大眾安全不應該被漠視，更不希望再有下一個受害者，希望未來某一天在天堂與兒子相見時，能夠很驕傲地告訴他「爸爸有完成我們在人世間的共同使命！」

另還想陪你長大、白玫瑰社會關懷協會等正籌備「413凱道大集合－反虐兒、反霸凌、反廢死」，「孩想陪你長大」社群說明，413活動有幾大訴求，包含少事法的前科塗銷制度，是否應要分級分類及有條件塗銷？要求開公聽會，讓民意進入討論，拒絕門內人決定門外人的權益。

也喊話要教育部正視校園霸凌問題，目前通報量多、成案量少，一些是通報後查證非霸凌案件，但如何舉證是重點？希望能更重視霸凌內容細節，而不是一切靠「感覺」草草結案。