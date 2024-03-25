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遊戲區無安檢報告 北市爸爸餐飲會所3度稽查未過

中央社／ 台北25日電

北市衛生局今天公布親子餐廳稽查結果，前2年因無法出示兒童遊戲區安檢報告遭停用遊戲區的「富爸爸餐飲會所」，今年仍然沒過關，已被要求停用設施，否則最高可罰150萬元。

台北市衛生局聯合消防局、環保局及建管處，針對大樹先生的家、台北市美僑協會、甲蟲秘境親子咖啡廳象山店、MONEYJUMP親子餐廳及富爸爸餐飲會所5處，執行食品衛生及兒童遊戲場安全稽查，並在今天透過新聞稿宣布稽查結果。

衛生局指出，5家業者在食品衛生部分皆合格，但富爸爸餐飲會所因無法檢具附設兒童遊戲區的設施安全檢驗報告，不符「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，已依「消費者保護法」第36條命其暫停使用。

依據衛生局歷年稽查結果，富爸爸餐飲會所在111年、112年同樣因拿不出安全檢驗報告，被要求不得開放遊戲設施。

衛生局表示，業者目前在球池跟滑梯前擺上禁止使用告示牌，並透露未來考慮將遊戲區改劃為親子閱覽室，在此之前若違規開放民眾使用，將依「消費者保護法」處新台幣6萬元至150萬元罰鍰，且會按次開罰。

此外，衛生局同時公布113年度清明祭祀食品抽驗結果，此次在廟宇周邊食品販售店面、市場及超市等處，抽驗49件潤餅及材料等應節商品，發現3件不符規定。

衛生局表示，不合格品項包含2件豆類製品檢出防腐劑苯甲酸超標，以及1件花生粉檢出黃麴毒素超標，已命販售業者立即下架，並進行源頭查處。

衛生局 親子

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