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您的清明拜拜已上線 新北線上追思使用人次將破200萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市線上追思祭拜系統，使用量逐年攀升。記者葉德正／攝影
新北市線上追思祭拜系統，使用量逐年攀升。記者葉德正／攝影

清明節將至，不少民眾需要長途跋涉返鄉祭祖，但隨著社會風氣轉變，加上前幾年疫情影響，選擇線上祭祀人數近幾年急起直追，新北市民政局統計，新北市線上追思祭拜系統，改版前每年不到萬人使用，改版後使用人數逐年攀升，系統除了實景拍攝，還可以線上編輯追思影片，去年一年使用人次就突破64萬人次，累計已達176萬人次使用，今年就會突破200萬。民眾表示，拜科技所賜，線上祭祀想到就可以拜，方便又不失誠意。

新北市2013年推出線上電子追思系統，不過早期需要一組帳號，加上民眾未養成使用習慣，使用率每年不到萬人，不過2020年疫情爆發後，民眾祭祖常因人流管制等因素受阻，線上祭祀逐漸成為民眾慎終追遠的選擇之一。

新北市民政局2021年改版線上追思祭祀系統，有包含「公立納骨塔」、「環保葬」及「軍人忠靈祠」3入口，可以直接搜尋前人姓名，不用登入帳號就能直接線上祭祀，且祭祀場景皆為實地拍攝，並依照祭拜流程製作成動態影片，相當擬真。

此外因環保葬區不立碑、不留名，市府建置影音追思專區，可線上邀請多位親友一起編撰紀念影像，隨時隨地拿起手機或坐在電腦前，就能對往生者追思或祭拜，免去奔波之苦。

新北市民政局統計，2021年3月改版後，線上追思祭拜系統當年就湧入42萬人次，2022躍升到60萬人次，去年更是突破到64萬人次，今年迄今已有11萬人次，顯示即便疫情解封後，民眾已習慣線上追思先人。

民政局表示，新北市線上祭拜追思系統包含轄內19座公立納骨塔、環保葬及軍人忠靈祠3大空間，照片採實景拍攝，臨場感十足，免登帳號即可搜尋牌位祭拜。

蔡姓民眾表示，以前每年清明節全家都是總動員，可能會面臨塞車，加上家人各奔東西，時間難以安排，線上祭祀全年度都可以使用，隨時想拜就拜，不會再受到空間與時間的限制。

民政局指出，對於有實地掃墓民眾，市府從3月16日至4月7日，陸續啟動共140處清明祭祀服務站及34條接駁專車路線，本月30、31日及4月4日至7日高峰時段，各區公墓主要路口也都將交通管制，可搭乘大眾運輸系統前往。

清明節

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