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暖身言論自由日 葉菊蘭：不能因為主張不同，入人於罪

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
4月7日是台灣言論自由日，台南市政府今天在市府前的南榕大道舉辦宣傳記者會，預告一連串系列活動。記者鄭惠仁／攝影
4月7日是台灣言論自由日，台南市政府今天在市府前的南榕大道舉辦宣傳記者會，預告一連串系列活動。記者鄭惠仁／攝影

4月7日是台灣言論自由日台南市政府今天在市府前的南榕大道舉辦宣傳記者會，預告一連串系列活動，總統府資政葉菊蘭談言論自由，認為自由如空氣，沒吸到空氣會很痛苦甚至死亡；她強調，在追求言論自由時，自由民主價值不能忘記及丟棄，也不能因為主張不同，入人於罪。

2024年4月7日是鄭南榕自焚35周年，台南市政府在2014年率先訂4月7日是言論自由日後，中央後來也訂這一天是台灣言論自由日，台南連續10年每年都舉辦相關活動。今年4月7日下午5時10分至9時40分在台南文化創意產業園區戶外廣場舉辦演唱會；4月1日到4月30日於文化創意產業園區星巴克前戶外廣場辦裝置展覽，另還有線上、線下相關活動。

總統府資政葉菊蘭致詞時表示，言論自由是要有犧牲的，不是不用負責任的，雖然有人說百分之百言論自由，但哪裡來的百分之百言論自由，之前立院有人這樣講言論自由，但這是相對於戒嚴那個年代百分之百的言論自由。

她說，許多人說到言論自由都會引用鄭南榕所說的要爭取百分之百言論自由，這個百分百是理想值，當年戒嚴時代，台灣的言論自由不到50%，所以這是用1個比較值、理想值，希望能夠達到百分之百的言論自由。葉菊蘭提醒年輕世代，在講言論自由的時候，不要忘記背後是有責任的，言論自由是要負責任的，

葉菊蘭認為，有很多人對於百分之百言論自由不是那麼理解，看到一則新聞時蠻難過的，立法院有人在問言論自由，竟然回答殺人放火不叫言論自由，「我不知道這樣子的詢答，代表的意義是什麼？」言論自由是主張，言論自由是我對我自己的主張負責任，所以，自己可以主張台灣獨立，但要負責任，一如可以主張統一，但也要負責任，各人有不同的主張，但不可以因為主張統一，要入人於罪。

葉菊蘭說，小朋友常問言論自由是什麼？我說言論自由就像空氣一樣，你吸不到空氣的時候，會很痛苦，甚至會死，香港就逐步地在失去言論自由當中，有人坐牢，有人逃到別的國家，有人不敢隨便開口，因此大家要珍惜言論自由，而追求言論自由時不能忘記及丟棄自由民主價值。

台南 葉菊蘭 言論自由日

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