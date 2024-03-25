新北小巨蛋規畫曝光 座位數可達2萬人、年產值上看15億

新北市長侯友宜熱門接班人副市長劉和然今天接受媒體人黃暐瀚專訪，談到新北小巨蛋規畫指出，目前已經公告招商，他指出，招商條件小巨蛋座位數至少要1萬席以上，不過根據容積與樓地板面積，座位數達1.8萬人至2萬人在財務試算是可行的，希望能做出與台北小巨蛋不一樣的定位。

新北板橋第二運動場逾40年歷史建物老舊，市府將以BOT形式改建成新北小巨蛋，室內將可容納1萬人以上，投資金額達150億，建成後主場館提供國際賽事場地，一年產值上看15億，再加上演唱會經濟將更可觀。

劉和然今天表示，原本體育館只能容納3000到4000人，這個地點佔地4.5公頃，離府中捷運站很近，交通相當便利，除了體育活動，還會有文化與商業設施，招商文件希望能設置1萬個座位以上。

不過，劉和然透露，如果只是1萬個座位，與新莊體育館的7000人差不多，內部經過容積與樓地板面積，可以1.8萬到2萬個座位，也希望廠商能夠做出與台北市小巨蛋不一樣的市場區隔，財務試算也是可行的。

由於小巨蛋預計2026年才會動工，將是侯友宜市長任內最後1年，主持人問劉和然是否願意「繼續孵蛋」？劉和然未正面回應，僅強調現階段會把市政工作做好，現在還沒做任何決定，黃追問包括沒有排除選2026？劉和然說「對，包括這個決定」。

新北市體育局說，板橋第二運動場位於板橋民權路、公館街路口，緊鄰新板特區、府中商圈等，地理條件好。場內現有標準跑道、戶外游泳池及1棟3層樓建物與板橋體育館，過去嘗試以ROT形式改造，但建物已48年歷史太老舊，廠商意願不高作罷，後改採BOT方式重建，引進民間資源投資金額達150億，經營許可年限50年。