龍寶寶估1.8萬人 北市增15臨托點

台北市龍年新生兒數，預估將達1萬8000人，台北市長蔣萬安打造友善育兒城市，社會局今年預計再增加15處臨托據點，目前已有12處試營運、4月將開幕。社會局長姚淑文表示，預估服務量能將超過9000人次，會持續盤點需求處設點，希望未來一個行政區至少有2處臨托據點。有家長建議，希望未來據點可多設於商圈周邊，讓小孩就近臨托，採買完就可接回家。

根據社會局統計，每年北市出生新生兒約3成，父母會送托嬰中心，其中約1成6送公托，北市目前已開辦83家公托，預計可收托1796人，不過許多公托仍大排長龍，有的還候補人數破百，今年除有東湖托嬰中心及廣慈、青年、和興社區公共托育家園開辦，興華、吉林社區公共托育家園也將轉型為公辦民營托嬰中心，預計可再增加收托160人。

至於台北市的臨時托育服務，去年已開設7處據點，總計服務人次達到5400多人次，今年3月將再試辦12處，分布於中山、文山、士林、內湖、北投、南港、大安、松山、大同等行政區，目前正在試營運，4月正式啟用，平日營業時間從上午9點到晚上8點，假日則至傍晚5點。

社會局說，4月開放後，北市將有19處據點可供定點臨托，下半年預計還會有3處啟用，分別為信義區廣慈博愛園區、內湖區內湖321K停車場改建、士林區華榮市場公辦都更，實際開辦狀況會視建物竣工點交時間。

家長王小姐說，平日因自己與先生都要上班，所以請保母、假日自己帶，但有時需採買或放鬆，過去據點少預約較困難，未來據點增加，安排上的確會較為彈性，但希望未來據點可多設於商圈周邊，可以讓小孩就近短期托育，採買完就可接回家。

社會局說，設置據點會依各區需求量評估，也會優先考量交通、住宅區遠近及腹地大小等，確實有家長反映盼在商圈周邊設點，但須考量租金、腹地等問題，難度較高，若有適合地點會通盤評估。

此外，大安區懷中公托家園去年底首創試辦「十時好神托」托育服務，延長托育時間至晚間10點，開放4個名額供有需求家長服務，今年3月4個名額才招收額滿，社會局坦言，確實與當初目標成效有落差，後續會再評估延長托育供需狀況。