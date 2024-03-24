蔣萬安主持全中運聖火啟動儀式 虛擬實境投影台北101

台北市是今年(113年)全國中等學校運動會的主辦城市，而全中運是全國中學生每年度最重要的運動盛會，今年參與的選手與隊職員共有2萬3000餘人，晚上在台北市舉辦點燃聖火儀式，祈望運動場上的選手都可以團結一致、和平競爭，期盼籍由優秀的中等學校體育績優選手擔任火炬手傳遞大會聖火，向全國宣示全中運聖火點燃啟動。

113年全中運主視覺的設計以「Young Taipei」理念，藉「y」與「北」的結合，象徵台北是一座不斷創新突破、勇於接受挑戰的活力城市，更是一個具有文化與歷史的國際都市，教育局更邀請在國際賽會奥運、亞運中大放異彩的國際級運動員王冠閎、王齊麟、李洋、黃筱雯等人擔任本屆賽會代言人，鼓勵年輕選手以全中運為夢想起點，未來勇敢邁向國際舞臺。