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蔣萬安主持全中運聖火啟動儀式 虛擬實境投影台北101

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台北市的大家長蔣萬安（中）帶領優秀選手進行實體聖火的傳遞。記者邱德祥/攝影
台北市的大家長蔣萬安（中）帶領優秀選手進行實體聖火的傳遞。記者邱德祥/攝影

北市是今年(113年)全國中等學校運動會的主辦城市，而全中運是全國中學生每年度最重要的運動盛會，今年參與的選手與隊職員共有2萬3000餘人，晚上在台北市舉辦點燃聖火儀式，祈望運動場上的選手都可以團結一致、和平競爭，期盼籍由優秀的中等學校體育績優選手擔任火炬手傳遞大會聖火，向全國宣示全中運聖火點燃啟動。

113年全中運主視覺的設計以「Young Taipei」理念，藉「y」與「北」的結合，象徵台北是一座不斷創新突破、勇於接受挑戰的活力城市，更是一個具有文化與歷史的國際都市，教育局更邀請在國際賽會奥運、亞運中大放異彩的國際級運動員王冠閎、王齊麟、李洋、黃筱雯等人擔任本屆賽會代言人，鼓勵年輕選手以全中運為夢想起點，未來勇敢邁向國際舞臺。

「科技台北，立足世界」，本次大會聖火與101大樓合作，結合虛擬實境投影到101大樓呈現科技的無限可能，北市的大家長蔣萬安也帶領優秀選手進行實體聖火的傳遞，虛實的結合更能彰顯台北市接軌國際的科技力與學生選手努力不懈的熱血精神。

台北市長蔣萬安（中）帶領優秀選手在101大樓前進行實體聖火的傳遞。記者邱德祥/攝影
台北市長蔣萬安（中）帶領優秀選手在101大樓前進行實體聖火的傳遞。記者邱德祥/攝影
台北市長蔣萬安（中）帶領優秀選手進行實體聖火的傳遞。記者邱德祥/攝影
台北市長蔣萬安（中）帶領優秀選手進行實體聖火的傳遞。記者邱德祥/攝影
台北市長蔣萬安（中）傳遞實體聖火給選手代表。記者邱德祥/攝影
台北市長蔣萬安（中）傳遞實體聖火給選手代表。記者邱德祥/攝影

北市 聖火 運動

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