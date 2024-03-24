遠雄廣場開辦市集帶小農進城 開課教民眾用米做雞蛋糕

新北市汐止遠雄廣場結合農業走出商場新面貌，繼引進宜蘭小農市集、和屏東可可小農產品後，今與在地汐止農會聯合舉辦「好汐上場 小農進城記」，推出有機蔬果、友善環境、支持國產米糧3項主題限定市集，讓城市居民在汐止就能買到各地嚴選好物。

宜蘭小農市集2021年在遠雄廣場登場，蘭陽地區實踐友善耕種的農夫帶來當季最新鮮、最具特色的蔬果，獲得消費者好評。遠雄廣場也支持屏東的可可小農，去年在商場打造「農情巧藝 巧克力饗宴」，讓消費者體驗從田間到餐桌，純正台灣風味的巧克力之旅。

遠雄廣場表示，民眾對食物的品質和來源越來越關心，更注重追求健康、美味和環境友善的生活方式。「好汐上場 小農進城記」不僅是一場品嘗美食的饗宴，也是對在地小農的支持與肯定。

遠雄廣場這次與汐止農會合作，不是只支持單地農民，而是支持整個地方農業體系。除了推廣「汐心米」，也集結陳列全台各地農特產品，有興趣的民眾可利用今天或29日到31日，前往遠雄廣場1F藝想花園選購喜歡的商品。活動響應永續環保議題，單筆消費滿1000送環保袋，滿2000送環保杯，每人限領1次，不累贈。

遠雄廣場推薦市集商品，指觀音區農會以桃園3號香米輪作，吸取荷花田精華口感溫潤，還有米糧作物加工品地瓜酥片、米花脆菓、地瓜酒禮盒、地瓜拿鐵。新屋區農會推廣當地稻米，將米穀粉融入製作米點心，對麩質過敏的人也能吃到好的麵包與甜點。

產地直送商品有秦佳圓有機農場耕種的有機羽衣甘藍、恐龍羽衣甘藍。淼焱苗有機農場有機草莓、蕃茄、甜瓜與蔬菜。三寶爸的窩主打生產追溯蜂蜜，並將天然的蜂蜜與餐點做創意烘焙，購買指定花蜜加贈120g百花結晶蜜。農夫人檸檬以自然農法，提供最天然健康的香水檸檬飲。岑食農產手作坊、雞百分和雅盛烘焙等商家，也使用台灣在地米製作無麩質米甜點，口感與香氣不輸給麵粉製品。

宜蘭也有商家參與活動，古意人米粿傳統手藝，傳遞米食的文化。陳家庄農園無糖米餅，搭配宜蘭在地花生等堅果，還原舌尖上真實的美味。