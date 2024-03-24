新北群眾募資有成 65組團隊累計1.76億

新北自2020年推動群眾募資輔導計畫，至今扶植65組團隊，累計集資1.76億元，歷年募資專案面向多元，其中，有「海洋版掃地機器人」等3組團隊募資金額都破千萬元，但過去曾發生集資平台的商品，以大陸製成品偽裝成創意發想。經發局表示，提案產品均有外部專業委員嚴格把關。

經發局表示，業者在籌畫群眾募資前，會面臨產品設計、行銷推廣不足等問題，因此推動此計畫，針對「科技與設計加值」、「文化與創意發展」、「社會與地方創生」三大領域徵件，藉由透過專業顧問陪伴式輔導，協助提案團隊將創意具現化，協助取得在市場上快速驗證的機會，將創新產品上架至海內外募資平台，達到資金募集及產品宣傳的雙重效果。

過去65組團隊中，以裕偉精業推出的「LUFT MASK智能空氣淨化器」，及嘉曜醫材推出的「運動月亮褲」、湛海工作室的掃海機器人「湛鬥機」，募資都超過千萬元。

空氣淨化器結合靜電集塵與光觸媒技術，分解破壞味道、過敏原、病毒結構體；運動月亮褲有車縫反折、反摺邊工法兩項獨家專利邊線保護不外漏以及服貼立體剪裁；湛鬥機雖是迷你體積、但有巨大容量，單趟出勤就能回收近百公斤的垃圾量。

創意發想多元，經發局表示，提案產品均有外部專業委員把關，審查項目包含業者條件、專案條件、推廣條件等，須說明產品關鍵技術具核心開發人員、並提供可檢驗樣品等，並由委員評估產品是否具創新性、設計力與競爭性。先通過書面初審才會進入委員會審查。今年加碼給入選團隊5萬元廣告金額。