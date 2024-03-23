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北市「打鐵街」魅力強 大同區公所辦親子野餐吸引上百人同樂

聯合報／ 記者楊正海╱台北即時報導
活動現場呼應野餐與親子，邀請大小朋友參與一起同樂。記者楊正海╱攝影
活動現場呼應野餐與親子，邀請大小朋友參與一起同樂。記者楊正海╱攝影

台北市建成公園緊鄰有「打鐵街」之稱的赤峰街，1937年日治時期，即規畫為台灣首座兒童公園，公園最吸睛的就是融入打鐵設計，不論是遊具還是地面草坪，都可以看見繽紛的齒輪及工具造型，大同區公所今在建成公園辦「同在一起Chill嗨嗨、親子野餐日」，吸引數百名大小朋友參與，感受打鐵街魅力。

除了豐富的親子野餐體驗外，還有童趣的表演節目及團康遊戲等，大同區公所於活動中宣導人口政策，邀請健康服務中心一起推廣國民健康，並進一步配合113年交通安全年的宣導活動，活動中融入了交通安全的相關內容，提升了參與者對交通安全的認識，也體現了大同區公所對社區居民的關懷和支持。

隨著2025年雙北世壯運的臨近，公所也邀市民踴躍參與壯年運動，促進全民運動的發展。宣揚IMGA「終身運動」及「全民運動」理念發展，建構國際間交流平台與拓展國際視野，讓世界看到台灣。

大同區公所主任秘書周之雅表示，本次活動鄰近赤峰街，作為1條連接捷運雙連站和捷運中山站之間的街道，近年來逐漸轉型成充滿特色的文藝商圈，為舊街古宅增添了不少文藝氣息，當天與商圈店家合作集章遊戲，不僅受到了參與者的熱烈歡迎，也拉近了店家與社區民眾之間的距離。

大同區光能里長陳靜筠表示，擔任光能里里長超過10年，任內為這片傳統巷弄注入了創新的活力，吸引了眾多藝文工作者紛紛前來，展現出了古早風情與時尚潮流的融合，孕育了獨特的在地文化風情。

大同區公所今於建成公園宣導人口政策，邀請健康服務中心ㄧ起推廣國民健康，並與大同區公所周之雅主任秘書合影。記者楊正海╱攝影
大同區公所今於建成公園宣導人口政策，邀請健康服務中心ㄧ起推廣國民健康，並與大同區公所周之雅主任秘書合影。記者楊正海╱攝影
大同區公所舉辦同在一起chill嗨嗨親子野餐日推廣113交通安全年與2025雙北世壯運，邀請親子與貴賓合影留念。記者楊正海╱攝影
大同區公所舉辦同在一起chill嗨嗨親子野餐日推廣113交通安全年與2025雙北世壯運，邀請親子與貴賓合影留念。記者楊正海╱攝影

親子 運動 野餐

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