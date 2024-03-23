北捷擴大寵物列車！獸醫曝隱憂：若在戶外受驚嚇 死亡風險大增

台北捷運公司去年推出寵物友善列車，今年則擴大規模，在淡水信義線推出2輛，不過，獸醫師林子軒在臉書發文憂心，貓遇到狀況時多半措手不及；若在戶外受到驚嚇、逃脫、染病、受傷，死亡風險會大增。北捷回應，每列車會配置10名工作人員，也請飼主評估平時有外出經驗，適合參與活動的寵物參加。

北捷的寵物友善列車從3月31日下午發車，分別從象山、淡水站發車，來回行駛共8個班次，沿途正常停靠各站，不須事先報名即可搭乘。同時強調，當天搭乘的飼主，進站時要妥善將寵物放置寵物箱，不得露出頭、尾、四肢，全程也得配戴胸背帶和牽引繩，上車後，寵物全程佩戴胸背帶及牽引繩，即可出來自由探索。

然而，林子軒提出擔憂，除了貓遇到狀況措手不及，另外，以目前台灣貓隻傳染病的傳播率，以及預防針與晶片的注射比例來看，認為只是給主辦單位求心安，「貓只要不是在自家私人的封閉空間中活動，貓受到驚嚇、逃脫、染病、受傷，甚至是死亡的風險就是大大增加。」

林子軒說，如果飼主的貓咪活潑好動、熱愛探險，應該打造一個安全且有趣的環境，而不是便宜行事直接上個胸背帶就帶牠出門，卻沒有任何安全防護措施，連貓聚、寵物展，還是這類公開的活動，甚至是前往醫院的路上，突如其來的意外事件從來都沒少過。

北捷表示，每列車配置10名工作人員，包含督導主管、駕駛、服務人員、清潔人員、保全、維修人員及寵物行為訓練師等，維護乘車秩序及安全，也呼籲飼主自行評估平時有外出經驗，且適合參與本次活動的寵物參加，出門時應做好完善的安全防護。

北捷強調，飼主進站時請將寵物妥善放置於寵物箱或寵物車內，列車上務必將寵物全程佩戴胸背帶及牽引繩，隨時關注寵物狀況，也可以洽詢車上工作人員即時提供必要協助。