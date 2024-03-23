柯文哲態度惹怒李四川 游淑慧批柯「做人厚道點」：有種去砍台智光

台北市前市長柯文哲與市長蔣萬安連日來針對監視器傳輸費率隔空互嗆，台北市副市長李四川下午在臉書開轟「我本來不想寫這篇臉書，但看柯市長如此咄咄逼人，我就不忍了。」發文不到1小時，按讚數破千，北市議員游淑慧也去留言嗆柯，有種就應該就去砍台智光3M的費率，不是委屈地說要把警察局的頻寬降成2M。

游淑慧說，做人厚道點，當了8年市長，到底留給台北市什麼？監視器頻寬不是問題，費率才是問題，當年柯市長要省預算，有種就應該就去砍台智光3M的費率，不是委屈地說要把警察局的頻寬降成2M，「拜託，家用的都幾M了」費率議價的權責在市府，降單價才是王道，結果還核一個2200的高費率給台智光。

游淑慧說，柯市長沒議價、沒降廠商單價，卻來怪議會所有議員，倒因為果，柯核定2200的費率「蔣萬安議價2100耶」誰買的比較貴？游淑慧還酸，卸任前，簽一個公文罵議員，就能自保嗎？誰讓果菜市場必須蓋到快200億？游淑慧也說，想到之前為了在野合作，大家都覺得能少說一句就少說，結果把柯前市長慣的膨脹的沒是非了。