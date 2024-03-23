快訊

今高溫飆35度創入春最高溫 下周迎東北季風這日起變天

增至115死！俄媒稱莫斯科恐攻「精心策畫」 4嫌企圖逃往俄烏邊境時遭逮

莫斯科最大恐攻逾93死：涉案的「伊斯蘭國呼羅珊省」是誰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲態度惹怒李四川 游淑慧批柯「做人厚道點」：有種去砍台智光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市前市長柯文哲與市長蔣萬安連日來針對監視器傳輸費率隔空互嗆。記者林俊良／攝影
台北市前市長柯文哲與市長蔣萬安連日來針對監視器傳輸費率隔空互嗆。記者林俊良／攝影

北市前市長柯文哲與市長蔣萬安連日來針對監視器傳輸費率隔空互嗆，台北市副市長李四川下午在臉書開轟「我本來不想寫這篇臉書，但看柯市長如此咄咄逼人，我就不忍了。」發文不到1小時，按讚數破千，北市議員游淑慧也去留言嗆柯，有種就應該就去砍台智光3M的費率，不是委屈地說要把警察局的頻寬降成2M。

游淑慧說，做人厚道點，當了8年市長，到底留給台北市什麼？監視器頻寬不是問題，費率才是問題，當年柯市長要省預算，有種就應該就去砍台智光3M的費率，不是委屈地說要把警察局的頻寬降成2M，「拜託，家用的都幾M了」費率議價的權責在市府，降單價才是王道，結果還核一個2200的高費率給台智光。

游淑慧說，柯市長沒議價、沒降廠商單價，卻來怪議會所有議員，倒因為果，柯核定2200的費率「蔣萬安議價2100耶」誰買的比較貴？游淑慧還酸，卸任前，簽一個公文罵議員，就能自保嗎？誰讓果菜市場必須蓋到快200億？游淑慧也說，想到之前為了在野合作，大家都覺得能少說一句就少說，結果把柯前市長慣的膨脹的沒是非了。

台北市副市長李四川下午針對監視器費率，在臉書開轟柯文哲，北市議員游淑慧去留言。圖／取自游淑慧臉書
台北市副市長李四川下午針對監視器費率，在臉書開轟柯文哲，北市議員游淑慧去留言。圖／取自游淑慧臉書

北市 游淑慧 議員

延伸閱讀

李四川不忍了！為監視器案槓上柯文哲 怒轟「漠視8年才有今天結果」

台智光網爭議 游淑慧點出：網路傳輸沒問題、重點是議價

聽到火冒三丈...游淑慧曝台智光嗆蔣萬安受得了斷訊3天？

警監視器是肥約？游淑慧曝有時空背景 轟柯文哲亂講話

相關新聞

李四川不忍了！為監視器案槓上柯文哲 怒轟「漠視8年才有今天結果」

北市議員陳重文涉嫌收警用監視器業者賄賂被收押，引發前市長柯文哲與市長蔣萬安連日針對監視器傳輸費率隔空互嗆，台北市副市長李...

隔空舌戰！柯文哲酸蔣萬安沒膽去臨時會 北市府轟「先正面回答1問題」

北市議員陳重文涉嫌收警用監視器業者賄賂被收押，引發前市長柯文哲與市長蔣萬安連日針對監視器傳輸費率隔空互嗆，柯文哲上午嗆蔣...

柯文哲態度惹怒李四川 游淑慧批柯「做人厚道點」：有種去砍台智光

台北市前市長柯文哲與市長蔣萬安連日來針對監視器傳輸費率隔空互嗆，台北市副市長李四川下午在臉書開轟「我本來不想寫這篇臉書，...

北捷擴大寵物列車 獸醫：貓若在戶外受驚嚇 死亡風險大增

台北捷運公司去年推出寵物友善列車，今年則擴大規模，在淡水信義線推出2輛，不過，獸醫師林子軒在臉書發文憂心，貓遇到狀況時多...

藤寮坑溝二期整治完工 串起中和、土城1.5公里親水綠廊

位於新北中和的藤寮坑溝尾端銜接到土城，過去惡臭且無生機，新北水利局前年開始整治，二期工程近期完工，串連起土城及中和1.5...

新北群眾募資推「海洋版掃地機器人」功能超強 募款破千萬

新北自2020年推動群眾募資輔導計畫，至今扶植65組團隊，累計集資金額達1.76億元，歷年募資專案面向多元，其中，有3組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。