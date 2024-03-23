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新北群眾募資推「海洋版掃地機器人」功能超強 募款破千萬

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北自2020年推動群眾募資輔導計畫，至今扶植65組團隊，累計集資金額達1.76億元。圖／新北市經發局提供
新北自2020年推動群眾募資輔導計畫，至今扶植65組團隊，累計集資金額達1.76億元。圖／新北市經發局提供

新北自2020年推動群眾募資輔導計畫，至今扶植65組團隊，累計集資金額達1.76億元，歷年募資專案面向多元，其中，有3組團隊募資金額都破千萬，甚至還可以為愛護環境盡一份心意。但過去曾發生集資平台的商品，竟是用中國大陸製成品偽裝成創意發想，經發局也說明篩選標準。

過去65組團隊中，以裕偉精業推出的「 LUFT MASK智能空氣淨化器」，及嘉曜醫材推出的「運動月亮褲」、湛海工作室的掃海機器人「湛鬥機」，募資都超過千萬元。裕偉精業表示，以主打市售體積最小、無耗材的空氣淨化器，結合靜電集塵與光觸媒技術，分解破壞味道、過敏原、病毒結構體。還採用寶特瓶回收料作機身飾板，透過智能管家通知清洗靜電集塵管。

嘉曜醫材說，女性一生有2600天要與生理期共處，以百分百MIT製造，有車縫反折、反摺邊工法兩項獨家專利邊線保護不外漏以及服貼立體剪裁，透過愛自己進而愛地球，可省下二座 101的衛生棉垃圾量。

特別的是，「湛鬥機」雖是迷你體積、但有巨大容量，單趟出勤就能回收近百公斤的垃圾量，獲得5千多名消費者支持，幫助業者完成原型，得以在全台灣一半以上的港口陸域及水域環境調查。募資結束後，也獲得能元科技與義美集團等合作贊助，持續開發優化新型湛鬥機。

面臨多組創意團體發想，如何把關標準？經發局表示，提案產品均有外部專業委員把關，審查項目包含業者條件、專案條件、推廣條件等，須說明產品關鍵技術具核心開發人員、並提供可檢驗樣品、其提案產品能幫助消費者節省開銷及時間、產品效果與價格合理性等，並由委員依消費者需求、市場脈動及商品競合度，評估產品是否具創新性、設計力與競爭性。也要先通過書面初審，才會進入委員會中審查。為提高曝光度，今年也加碼給入選團隊5萬元廣告投放金額。

新北自2020年推動群眾募資輔導計畫，至今扶植65組團隊，累計集資金額達1.76億元。圖／新北市經發局提供
新北自2020年推動群眾募資輔導計畫，至今扶植65組團隊，累計集資金額達1.76億元。圖／新北市經發局提供
裕偉精業推出的「 LUFT MASK智能空氣淨化器」結合靜電集塵與光觸媒技術，分解破壞味道、過敏原、病毒結構體。圖／新北市經發局提供
裕偉精業推出的「 LUFT MASK智能空氣淨化器」結合靜電集塵與光觸媒技術，分解破壞味道、過敏原、病毒結構體。圖／新北市經發局提供
湛海工作室的掃海機器人「湛鬥機」募資超過千萬元，甚至還得到企業贊助，繼續研究新型湛鬥機。圖／新北市經發局提供
湛海工作室的掃海機器人「湛鬥機」募資超過千萬元，甚至還得到企業贊助，繼續研究新型湛鬥機。圖／新北市經發局提供

團隊 消費者

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