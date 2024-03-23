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每年編500萬 新北身障創業貸款補貼「連4年0申請」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市為鼓勵身障者開創個人事業，設有身心障礙就業基金，並提供創業諮詢。圖／勞工局提供
新北市為鼓勵身障者開創個人事業，設有身心障礙就業基金，並提供創業諮詢。圖／勞工局提供

新北市為鼓勵身障者開創個人事業，設有身心障礙就業基金，每年編列500萬元，但執行狀況卻未達五成，有民代發現，針對個人創業及職訓的貸款利息補貼，從2020年到去年連4年件數為0。勞工局表示，疫情衝擊導致百業蕭條，導致身障者創業意願下降，未來會運用多元管道加強宣傳外，並強化創業諮詢與輔導。

新北市身心障礙就業基金剩餘3709萬6千元，每年編列500萬元。市議員黃淑君表示，針對貸款利息補貼部分，連續4年的案件數是0，執行未達五成，應檢討執行計畫，否則政策規畫讓人民無感。

勞工局表示，為協助身障者開創個人事業，提供創業補助包含最高10萬元設備與2年租金的自力更生創業補助，與最長7年創業貸款利息補貼3個項目，「近3年共有21案申請設備及租金補貼」，並提供創業期間營運診斷及連結資源等服務。

勞工局身障就業輔導科長羅伊佑表示，由於身障者創業較多選擇餐飲、服務零售業，先前有一名身障者來申請補貼，想成立一間藥局，過程中對方也跟勞工局顧問詢問，除自身專業能力外，關於營運、人力、資金的問題，後來也順利成功開業。

羅伊佑坦言，整個身障服務之中，創業占比不高，創業本就有風險，身障者比較辛苦的地方，還有受到自身身心靈的限制，考量跟承擔風險一定會比一般人多，「新北服務的年齡層偏高，若要走創業貸款部分，一般會更加謹慎」。

勞工局表示，貸款補助執行不佳，應與疫情衝擊，導致百業蕭條及解封後原物料、人力成本翻升，導致身障者創業意願下降，勞工局將持續運用多元管道加強宣傳身障者創業資源，並強化創業諮詢與輔導，使其降低創業風險及有效運用創業資源，協助身障創業者穩定經營。

一名王姓男子表示，因自身身體狀況，找工作時常碰壁，雖然也想要自己創業，但創業有難度，對於身障者更是如此，希望這些補助能有效幫助到身障者。另一名李姓女子則說，身邊有其他身障友人成功創業的案例，雖然市府有貸款利息補貼，但真的要自己出來創業還是會擔心風險。

新北為協助身障者開創個人事業，提供創業補助包含最高10萬元設備與2年租金的自力更生創業補助，與最長7年創業貸款利息補貼3個項目。圖／勞工局提供
新北為協助身障者開創個人事業，提供創業補助包含最高10萬元設備與2年租金的自力更生創業補助，與最長7年創業貸款利息補貼3個項目。圖／勞工局提供

創業 身障者

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