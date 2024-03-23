台北市消費申訴案件 「個人房東」遭訴比例大增52%

台北市法務局上午公布去年申訴及申請調解案件統計結果，全年申訴案件共計2萬784件，消費爭議最多之的類型為「線上遊戲類」占3642件；「不動產類」排名第5名有981件，榜首為「個人房東」計155件為最多，較111年102件大增52%；排名第4名的「旅遊類」共1275件，較111年842件增加近51%。

法務局指出，值得注意的是「不動產類」中「個人房東」申訴案件明顯增長，主因又以「租賃住宅市場發展及管理條例」於112年1月修正，明定住宅租賃契約全面適用消保法規定，以及申請租屋補貼遭遇困境，致個人房東遭投訴案件數大增。

北市去年申訴案件2萬0784件，較前一年1萬8753件增加11%；占全國總案件數約26%，居全國之冠。消費爭議最多之五大類型依序為「線上遊戲類」3642件、「網路電視購物類」3315件、「運輸類」1787件、「旅遊類」1275件及「不動產類」981件。

進一步分析，「線上遊戲類」因境外玩家大量申訴，躍居為榜首，常年居冠的「網路電視購物類」112年成為第2，「運輸類」及「旅遊類」仍持續上榜。

案件數排行第1名類型為「線上遊戲類」，共3642件，其中近7成申訴者屬於境外玩家，依據該公司服務條款，註冊地非台灣之玩家，是由美國總公司提供遊戲服務，因兩造均位於境外，此類境外玩家申訴案均無法受理。

法務局出，排名第2名為「網路電視購物類」，共3315件，較111年案數3054件略增，常見爭議原因以商品瑕疵及退換貨遭拒爭議為主。

排名第3名為「運輸類」，共1787件，在運輸類子項以「外送平台類」為大宗，計有835件，「載客運送及貨物運送類」332件，「航空類」320件，「車輛租賃類」232件。